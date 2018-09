Theresa May går i kødet på Putin efter giftsag

Det er nye toner i London, hvor skiftende regeringer i de seneste årtier har jublet over tilstedeværelsen af russiske oligarker med tvivlsomme formuer.

Regeringen taler også om skærpelse af sanktionerne mod Rusland, og før mødet i aften i FN’s Sikkerhedsråd tilsagde Australien Storbritannien sin støtte.

Briternes allierede vil også give udtryk for deres solidaritet.

»Men det bliver diskret, for store lande som Frankrig og Tyskland ønsker at bevare en fornuftig dialog med præsident Putin. De vil protestere for at trække en rød linje i sandet, sanktionerne får muligvis en ekstra tand, men ikke mere, end at det er muligt at afvikle dem uden større vanskeligheder«, lyder vurderingen fra en dansk EU-diplomat.

Tyskland er afhængigt af russisk energi, og tyske selskaber har store investeringer i Rusland. I Frankrig udtalte præsident Macron i en tale sidste uge til 250 franske ambassadører, at Rusland bør være en naturlig deltager i en ny, europæisk sikkerhedsaftale, og Macron anser Rusland for at være en uundværlig aktør, når forhandlingerne om Syriens fremtid begynder.