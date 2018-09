Intens debat om integration prægede svensk afslutningsdebat

Kommer statsminister Stefan Löfvens rødgrønne regering til at fortsætte? Eller kommer de borgerlige partier i Alliansen til magten med den konservative Ulf Kristersson som regeringschef? Og hvor store bliver Sverigedemokraterna (SD)?

Meget var uklart både før og efter de svenske partilederes afsluttende debat fredag aften forud for valget på søndag. De store emner var klima, økonomi, integration og kriminalitet - navnligt bandevold og behovet for mere politi.

Der blev fremsat mange spekulationer om det mulige samarbejde på kryds og tværs efter valget, men der kom ingen klare nye udmeldinger.

Jonas Sjöstedt fra Vänsterpartiet gentog under debatten, at han frygter en situation efter valget, hvor de borgerlige Moderaterna vil gå sammen med Kristdemokraterna og danne en mindretalsregering, som vil basere sig på Sverigedemokraterna.

Tonen i afslutningsdebatten blev efterfølgende betegnet som neddæmpet og informativ og mindre ophidset end tidligere møder mellem partilederne.

Diskussionen om integration blev dog intens, og flere partiledere blev aggressive i deres fremtoning.

»Hvilke resultater er i tilfredse med i Jeres integrationspolitik«, lød et tilbagevendende spørgsmål til statsminister Ulf Löfven fra Moderaternas leder Ulf Kristersson, som hævdede, at socialdemokraterne ikke havde gjort nok for at få flere politifolk ud i det svenske samfund.

Annie Löof, som er partileder for det liberale Centerpartiet kritiserede, at der var for meget mislykket integration i Sverige.

»Intet er så dyrt som mislykket integration. Arbejdspladser er afgørende for en vellykket integration«, sagde hun.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, sagde, at alt for mange asylansøgere og flygtninge ikke kunne klare et job, fordi de ikke havde forudsætningerne og ikke passer ind i det svenske samfund.

Han kritiserede de andre partier for at tage penge fra svage grupper i Sverige og bruge dem på asylansøgere.

»Altid prioriterer I udlændinge og asylansøgere«, sagde han.

Lederen af de svenske Kristdemokraterna, den værdikonservative Ebba Busch Thor, langede i diskussionen om integration hårdt ud efter den svenske klimaminister, Isabella Lövin fra Miljøpartiet.

»I er alt for utydelige omkring Jeres værdier, hvilket har svækket Jeres integrationspolitik i den grad«, sagde hun.

ritzau