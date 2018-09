Nordkorea viser sit militær frem - men undlader at provokere Trump Nordkorea fejrer 70-året for sin grundlæggelse med kæmpe militærparade, som denne gang er blottet for langtrækkende atommissiler.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, sendte søndag et budskab til den amerikanske præsident, Donald Trump, og resten af verden om, at han ønsker at fortsætte forhandlingerne om sit lands atomvåben.

Nordkorea fejrede i dag 70-året for sin grundlæggelse, og det skete med en kæmpe militærparade, som skred henover Kim Il-sung-pladsen i centrum af hovedstaden Pyongyang.

Her viste styret bl. a. sine nyeste kampvogne frem og lod soldater gå i strækmarch forbi podiet, hvor Kim Jong-un så på. Men i modsætning til en lignende militærparade for bare et år siden undlod det nordkoreanske styre søndag at fremvise sine mellem- og langtrækkende missiler.

Go Myong-hyun fra tænketanken Asan Institute for Policy Studies i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, mener, at Nordkorea tydeligvis har ønsket at undlade at provokere USA.

»Nordkorea har tidligere sagt, at landets atomprogram nu er fuldt udbygget, og med paraden forsøger styret at sige, at selv om vi har langtrækkende missiler, agter vi ikke nødvendigvis at bruge dem«, siger han.

Ifølge Go Myong-hyun spiller den nordkoreanske leder et kompliceret spil.

»Der er to konkurrerende holdninger i Washington til Nordkorea. Trumps holdning, som handler om, at han ønsker, at Kim Jong-un skal komme med en eller anden form for imødekommende gestus. Og så teknokraternes holdning, som handler om, at Nordkorea skal give konkrete indrømmelser som eksempelvis tilladelse af våbeninspektioner. Med paraden går Kim Jong-un tydeligvis efter at tilfredsstille Trumps forventning«, siger Go Myong-hyun.

Han mener selv, at man skal være forsigtig med at tillægge paraden for stor betydning, fordi det fortsat er uklart, hvor langt Nordkorea reelt er parat til at gå i forhold til at afmontere sit atomprogram.

Dødvande

Paraden kommer samtidig efter, at forhandlingerne mellem USA og Nordkorea var løbet ind i et dødvande.

I sidste måned aflyste Trump pludseligt et besøg i Nordkorea af den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, med den begrundelse, at der ikke var nok fremskridt i forhandlingerne. Klimaet blev ikke bedre af, at de nordkoreanske statsmedier gav USA skylden for dødvandet.

Men tidligere i denne uge forsøgte Kim Jong-un tilsyneladende at forbedre forholdet ved under et besøg af en højtstående sydkoreansk forhandlingsdelegation at gentage sit løfte fra topmødet med Trump i Singapore i juni om, at han ønsker komplet atomnedrustning.

Det fik Trump til på Twitter at takke Kim Jong-un og skrive, at »vi klarer det sammen«.

Økonomien det store tema

I den nordkoreanske hovedstad har forberedelserne til paraden stået på i månedsvis, og titusindvis af mennesker vinkede ifølge flere medier med flag og balloner, da paraden begyndte.

Som altid var militærparaden søndag også en hyldest til landet og Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Foto: Ng Han Guan/AP

Sideløbende med løftet om atomnedrustning har Kim Jong-un de seneste måneder fremhævet bestræbelserne på at forbedre Nordkoreas økonomi, og paraden var også et signal om, at det nu er økonomien, som styret fokuserer på.

Kim Jong-un holdt ikke selv en tale ved paraden, men overlod i stedet denne opgave til sin højre hånd, formanden for det nordkoreanske parlament Kim Yong-nam.

Han talte ifølge websiden nk news om »en ny strategisk linje« og opfordrede alle nordkoreanere at hjælpe til med at opnå »evig velstand«.