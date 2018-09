Drude Dahlerup: Löfven har 16 dage til at finde et flertal

Der er dødt løb mellem de to blokke ved aftenens svenske valg.

Derfor er det stadig uvist, hvem der kommer til at sidde på regeringsmagten.

»Det er utroligt dramatisk. Det er længe siden, at valg har været så spændende«, siger Drude Dahlerup, der er professor i statskundskab på Stockholms Universitet og Roskilde Universitet.

Når Riksdagen mødes 25. september, skal der være en afstemning om, hvem der skal danne regering, lige meget hvad, der sker. Han kan trække sig fra statsministerposten inden da, og så er det Moderaternas regering, der skal stemmes om.

»Ved at trække sig bliver det afsløret, at det er Sverigedemokraterna, der skal hjælpe Alliancen (de borgerlige partier, red.) til magten, og at de - modsat hvad de har lovet - kommer til at sidde på Sverigedemokraternas nåde«, siger Drude Dahlerup.

Men der er intet, der peger, at det går i den retning foreløbigt. Löfven har sagt, at han vil blive siddende, til han bliver stemt ud.

Der er altså mulighed for to uger med dramatik og spænding om, hvem der skal være Sveriges statsminister de kommende år.

Kommer ikke i regeringen

Hvis det ikke lykkes for den rødgrønne blok at samle et flertal, skal den borgerlige blok med Ulf Kristersson (M) i spidsen danne en regering. Han må så håbe, at Sverigedemokraterna vil lade være med at stemme imod ham.

Sverigedemokraterna havde et mål om at blive Sveriges største parti, men med knap 18 procent af stemmerne kan de blot kalde sig for det tredjestørste.

»Det er ikke et tilfredsstillende resultatet for dem. De har sagt ’nu er vi stuerene, nu vil vi ind i en regeringsstilling’«, siger Drude Dahlerup.

Hun vurderer, at selv om Sverigedemokraterna er et stort parti, kommer de ikke i regeringen.

»Det er fuldstændigt udelukket. Det gør ikke nogen forskel om de har 15 eller 25 procent af stemmerne, det er stadig tre blokke. Og de to andre blokker ønsker ikke at bruge dem«, siger hun.

Samtlige partier har afvist at samarbejde med det indvandrekritiske parti, men Drude Dahlerup påpeger, at Ulf Kristersson kun har sagt, at han ikke vil forhandler regeringsdannelse med Sverigedemokraterna.

Hun forklarer, at der en tendens i de europæiske lande, hvor det er de borgerlige partier, der lukker partier som Sverigedemokraterna ind, fordi de har brug for deres stemmer.

Hvis Sverigedemokraterna alligevel stemmer mod Kristersson, går turen tilbage til Löfven. Og det kan foregå fire gange, og hvis det ikke resulterer i en regering, så skal det er et nyt valg til.

Flirter med de blå

Skal den rødgrønne regering alligevel fortsætte på regeringsmagten, skal de ud og finde opbakning blandt de borgerlige partier. Löfven har allerede bejlet til Liberalerna og Centerpartiet. Men ifølge Drude Dahlerup, bliver det en udfordring.

»Det bliver svært, for de har virkelig kørt sig op i to blokke under valgkampen«, siger Drude Dahlerup.

På valgaftenen har Centerpartiets leder, Annie Lööf, gentaget kravet om Löfvens afgang.

Hun fortæller, at de to blokke ellers arbejder meget sammen i Riksdagen. En undersøgelse har vist, at ved 90 procent af alle de lovforslag, der går igennem, der har blå og rød blok stemt sammen.