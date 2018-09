Voldtægtsanklaget mand blev anbragt i et kvindefængsel. Det gik galt De britiske myndigheder beklager, at en voldtægtsmistænkt mand blev sendt i varetægt på en afdeling for kvinder. Det skete, da han erklærede sig som kvinde.

Da Stephen skulle varetægtsfængsles, mistænkt for at have begået tre voldtægter, blev han overført til en kvindefængsel.

Han identificerede nemlig sig selv som værende en kvinde og kaldte sig Karen, meddelte han. Og da de britiske fængselsregler tilsiger, at indsatte skal afsone i enheder, der svarer til deres udtrykte køn - ikke deres biologiske køn - blev han sendt i en kvindeafdeling.

I løbet af få dage begik han ifølge britiske medier fire nye seksuelle overgreb mod kvinder, da han i New Hall-fængslet afsonede i en kvindeafdeling.

Nu har den britiske kriminalforsorg været tvunget til at beklage forløbet, især set i lyset af, at Stephen netop skulle fængsles efter en række seksualforbrydelser.

Blandede omklædningsrum

Sagen illustrerer de problemer, der kan opstå, når det fysiske køn tørner sammen med identitetspolitiske beslutninger.

The Times har analyseret anmeldelserne af seksuelle overgreb og krænkelser, der begås i blandt andet svømmehallers og idrætscentres omklædningsrum. Det viser sig, at 90 procent af de anmeldte overgreb er foregået i omklædningsrum, som begge køn har adgang til, mens resten er begået i kønsadskilte omklædningsrum.

Avisen søgte om aktindsigt i de 134 anmeldelser, der blev indgået sidste år i kølvandet på en sag om en lurer, der i smug havde filmet mindreårige piger i det blandede omklædningsrum i et idrætscenter i London. Omkring halvdelen af omklædningsrummene i svømmehallerne er blandede, så mænd og kvinder har lige adgang, fremgår det.

Eksperter advarede

Sagen om Stephens placering i et kvindefængsel er sket på trods af advarsler fra den britiske forening for kønsidentitetseksperter, så som læger og psykologer.

»Det har noget naivt været antaget, at ingen ville lade som om de var transseksuelle i fængslet. Der er mange grunde til at gøre det, ser vi, der interviewer dem. Der er en overflod af fængselsefterretninger, der peger på, at den drivende kraft bag det, var ønsket om at gøre det meget nemmere at begå efterfølgende seksuelle overgreb«, fremgik det i et høringssvar til den britiske ligestillingsminister.

Justitsministeriet har beklaget sagen og peger på, at et særligt kønsidentitetsnævn sædvanligvis skal tage stilling til overførsel af indsatte, hvis fysiske køn ikke er det samme som det udtrykte køn, og herunder tage vedkommendes lovovertrædelser med i betragtningerne.

Sexforbryder er nu flyttet fra kvindeafdelingen

De overvejelser blev ikke gjort i sagen om den formodede voldtægtsforbryder, der blev sendt ind i en kvindeafdeling. Han er nu overført til en afdeling for mænd efter at have tilstået flere overgreb på sine medindsatte i New Hall-fængslet.

Samtidig kræver aktivister nu, at det ikke længere vil kunne lade sig gøre at anbringe indsatte med mandlig fysik i kvindeafdelinger.

Kilder: The Guardian, The Times og BBC.