Maduro i shitstorm på sociale medier: Præsidents røde bøffer giver vrede i Venezuela Millioner af folk i Venezuela sulter, så da præsident Maduro spiste på dyr restaurant i Istanbul, og billederne kom på de sociale medier, vakte det stor utilfredshed.

Idet sultne og forarmede Venezuela har kun ganske få råd til at spise på kendte restauranter og ryge store cigarer.

En af de få er præsident Nicolas Maduro, der har vakt sin befolknings forargelse og vrede ved at sætte tænderne i røde bøffer på en svinedyr restaurant i Istanbul sammen med sin hustru.

Mens han lever livet ude i verden, synker vi hver dag længere ned i armod Juan Andrés Melia, oppositionspolitiker

Maduro havde været i Kina og Rusland for at bede om penge til sit kriseramte land og mellemlandede i Istanbul, hvor han benyttede lejligheden til at besøge den berømte restaurant Nusr-Et, der er ejet af køkkenchefen Nusret Gokce, også kendt som Salt Bae.

Gokce, der personligt betjente præsidentparret, lagde senere et par videoer op på Instagram og så kørte skandalen på sociale medier i Venezuela.

»60 procent af alle venezuelanere har ikke fået proteiner de seneste 30 dage, og så sidder Nicolas Maduro og mæsker sig på verdens dyreste restaurant. Mens han lever livet ude i verden, synker vi hver dag længere ned i armod«, skrev oppositionspolitikeren Juan Andrés Melia på Twitter.

På en video ser man køkkenchefen skære store lunser kød ud foran præsidentparret og drysse det med salt på sin karakteristiske rapperagtige måde.

På en anden ryger Maduro en stor cubansk cigar, som han netop har taget fra en mahognikasse med hans navn på.

Køkkenchefen fjernede videoerne, da han blev bekendt med postyret, men da var de allerede delt på mange platforme i Venezuela med rasende kommentarer.

»Mens millioner af venezuelanere må spise affald eller flygter fra landet på grund af sult, nyder disse degenererede personer livet for penge, de har stjålet fra os. De skal komme til at betale!«, skrev en vred mand på Facebook.

Ifølge de seneste tal fra FN’s fødevareorganisation, FAO, lider næsten 4 millioner venezuelanere af kronisk underernæring. Det er fire gange flere end for fem år siden.

Landet med verdens største oliereserver er ude af stand til at brødføde sin egen befolkning, der enten ikke kan finde de mest basale varer i butikkerne eller ikke har råd til dem, fordi en inflation på næsten 1 million procent udhuler deres løn, før de kan nå at bruge den.

Kød er umuligt at opdrive, især efter regeringens seneste reformer, der blandt andet indebærer yderligere priskontrol med en række varer, også kød, som det nu ikke længere kan betale sig at fremstille.

65 procent af befolkningen siger, at de har tabt mere end 11 kilo, siden krisen for alvor blev mærkbar, ifølge en undersøgelse om leveforhold foretaget af en række universiteter.

I samme tidsrum har Venezuela set en massiv udvandring af borgere, der er tvunget væk af omstændighederne.

FN sætter tallet til 2,6 millioner, men lokale menneskeretsorganisationer mener, at helt op til 4 millioner venezuelanere har forladt landet.

Situationen har og skabt kaos og humanitære kriser i nabolandene, ikke mindst i Colombia, hvor en million venezuelanere har slået sig ned.

Colombias regering har udstedt opholdstilladelse til dem alle, men den har svært ved at klare opgaven med at finde husly og mad til flygtningene.

Tidligere på ugen holdt den såkaldte Lima-gruppe møde og drøftede situationen i Venezuela. Lima-gruppen består af 12 latinamerikanske lande samt Canada og Guyana og blev dannet sidste år med henblik på at finde løsninger for Venezuela.

På mødet blev en militær intervention drøftet med henblik på at afsætte Maduros regering, men forslaget blev afvist.

I en meddelelse fra Lima-gruppen hedder det, at »man forpligter sig til at medvirke til at genetablere demokratiet i Venezuela og hjælpe landet til at overkomme dets alvorlige politiske, økonomiske og sociale krise med en fredelig og forhandlet løsning«.

Men tilbage til de røde bøffer, som Nicolas Maduro ikke kunne se noget galt med.

»Jeg blev inviteret og havde det rigtig sjovt. Nusret er en sympatisk mand, og han er en stor beundrer af Venezuela«, skrev han på Twitter.