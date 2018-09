Nye afsløringer af redningsaktionen i Thailand: Britiske dykkere fandt ikke kun fodbolddrengene, men også fire indespærrede teknikere Dansk dykker: De britiske dykkere tog en ekstremt farlig beslutning.

Det er efterhånden velbeskrevet, hvordan to britiske dykkere i juli efter ni dages eftersøgning fandt de 12 fodbolddrenge og deres træner inde i den oversvømmede Tham Luang-grotte i Nordthailand.

Men nu viser det sig, at redningsaktionen var endnu mere dramatisk end hidtil kendt, og fodboldholdet slet ikke var de eneste, der i kamp med frådende vandmasser blev reddet ud af grotten.

De tog helt klart en beslutning, der virkelig krævede nosser. Claus Rasmussen, dansk dykker

Rick Stanton var en af de britiske dykkere, der blev fløjet ind fra Storbritannien for at deltage i redningsaktionen ved Tham Lung-grotten. Tidligere i denne måned holdt han et foredrag om redningsaktionen ved et dykkerseminar i Storbritannien, hvor han ifølge Darkness Below - en hjemmeside for dykkerinteresserede - fortalte om en episode, der hidtil ikke har været fremme i offentligheden.

Desperat kamp mod regnen

Episoden fandt sted tirsdag den 28. juni, hvor Rick Stanton netop var ankommet til Nordthailand og for første gang skulle dykke ind i Tham Luang-grotten. På det tidspunkt var fodbolddrengene stadig ikke fundet, samtidig med at monsunregnen væltede ned, så vandstanden inde i grotten blev ved med at stige.

I grotten var soldater og teknikere i en desperat kamp mod tiden i gang med at stille pumper op, så vandet kunne blive suget ud af grotten igen.

Sammen med en anden britisk dykker, John Volanthen, fik Rick Stanton til opgave at trænge ind gennem de snævre og oversvømmede passager i grotten for at lede efter fodbolddrengene.

Mellem de forskellige passager var der nogle større kamre, og da de nåede frem til det tredje kammer, opdagede de pludselig, at der befandt sig mennesker i kammeret.

De to dykkere troede, at de havde fundet drengene, men snart gik det op for dem, at der ikke var tale om 12 drenge og deres fodboldtræner, men om fire granvoksne mænd.

Forvirring i de første dage

De viste sig at være teknikere fra den thailandske vandforsyning, der havde været inde i grotten angiveligt for at sætte pumper op, da vandet var steget så kraftigt i deres kammer, at de ikke kunne komme ud igen.

I de første dages forvirring havde ingen opdaget, at de var forsvundet, og ifølge Darkness Below havde de været indespærret i mindst et døgn.

Nu stod de to britiske dykkere i en helt uventet situation. De kunne ikke kommunikere med resten af redningsholdet uden for grotten, der var bælgravende mørkt, og det var umuligt at søge mod udgangen for at hente hjælp, da de ikke vidste, om kammeret i løbet af de kommende timer ville blive totalt oversvømmet.

Den plan, de to dykkere udtænkte, var ligeså simpel, som den var farlig.

De svømmede begge tilbage den vej, de var kommet, til de nåede et sted, som lå højt og tørt. Derefter svømmede den ene af dem tilbage med både sit eget og den andens dykkerudstyr, hvorefter de fire teknikere en ad gangen fik dykkerudstyret på og blev ført tilbage til det sted, hvor den anden dykker ventede.

Denne øvelse blev gentaget, indtil de til sidst nåede frem til en forhøjning, hvor de kunne gå og kravle ud mod udgangen.

En af teknikerne gik i panik

Alt forløb godt, men det kunne ligeså vel være endt i en katastrofe. Den dykker, der hver gang blev tilbage uden sit udstyr, ville have været hjælpeløs, hvis vandstanden pludselig var steget markant.

Desuden havde ingen af teknikerne nogen dykkererfaring, og derfor var der risiko for, at de i det mørke og strømfyldte vand ville gå i panik.

Faktisk var det tæt på at ende galt. Da den britiske dykker, Rick Stanton, skulle til at eskortere en af mændene ud af kammer tre, fik han pludselig problemer med sit udstyr. Derfor måtte de dykke op til overfladen igen, hvorefter manden sprang op af vandet for at løbe tilbage mod sine kolleger.