Testsag mod ulovlige formuer: Stenrig kvinde tvinges til at redegøre for sine penge Britisk domstol vil tvinge forbløffende rig kvinde fra Azerbajdsjan til at fortælle, hvor hun har pengene fra. Sagen er første forsøg på at komme ulovlige formuer i Storbritannien til livs.

Hun har købt ind for 160 millioner kroner i stormagasinet Harrods. Hun ejer to fede boliger i en af Londons bedste nabolag, Knightsbridge. Har købt en golfbane. Og et privatfly. Plus det løse.

Men nu vil britisk politi gerne vide, hvordan kvinden er kommet til pengene. Hvis hun ikke kan forklare det, risikerer hun at få beslaglagt og frataget sine ejendomme, flyet og forskellige konti.

Det er første gang, at britisk politi vil gøre brug af en ny lov, som gør det muligt at afsløre forbrydere, der har slået sig ned i England med formuer, de er kommet ulovligt til.

Lov om uforklarlige formuer

Loven om »uforklarlige formuer« skal gøre op med, at tilsyneladende stenrige mennesker kan leve et luksuriøst liv i England for penge, de ikke kan gøre rede for.

Hun har levet det gode liv i London i over ti år.

Den 55-årige kvinde og hendes mand, der sidder fængslet for bedrageri i Azerbadsjan, er en testcase. Den blev anlagt i juli, og indtil onsdag i denne uge kunne britiske aviser ikke fortælle parrets navn eller deres oprindelse, kun omtale dem som »Mr. A« og »Mrs. A«. Nu har en domstol givet navnet fri af hensyn til offentlighedens interesse.

Hvordan hun har kunnet anvende 15 millioner kr. om året i Harrods, kunne de britiske myndigheder og medierne godt lide at vide. Men kvinden har haft sans for alt, hvad man kan købe for penge – fra dyre vine til smukke smykker.

Nu skal hun forklare en britisk domstol, hvordan pengene er skrabet sammen, skriver The Times.

Tidligere bankdirektør i Azerbajdsjan

Hendes mand har tidligere været direktør for »International Bank of Azerbajdsjan«, hvor han forrige år blev idømt 15 års fængsel for bedrageri og underslæb af forskellig karakter. Han er også dømt til at betale lige ved 400 millioner kr. tilbage til banken.

Parret købte i 2009 ved hjælp af et selskab med adresse på Jomfruøerne deres hjem i Knightsbridge for godt 100 millioner kr. – meget bekvemt, kan man forstå på BBC, kun nogle minutters gang fra Harrods. Golfklubben i Berkshire kostede nogenlunde det samme.

Men de britiske myndigheder mener, at mandens lønarbejde i Azerbajdsjan slet ikke kan kaste en sådan formue af sig.

Parret siger, at han har været god til at investere. I givet fald kan de uden problemer fortsætte deres luksusliv i London.

Opholdstilladelse på grund af rigdom

De fik opholdstilladelse i Storbritannien under særlige regler for rige investorer. Og siden mandens fængsling har kvinden fortsat sin tilværelse, som de færreste briter kan komme i nærheden af. På en enkelt dag købte hun smykker for halvanden million. En anden dag vin og spiritus for 18.000 kr.

Kvindens enorme forbrug har vakt britisk presses interesse og nyfigenhed. Hun har haft rådighed over 35 forskellige creditkort, udstedt af sin ægtefælles bank i Azerbajdsjan.

Organisationen Transparency International, som bekæmper korruption, udtrykker begejstring over, at de britiske myndigheder nu forsøger at gøre brug af den ny lov.

Organisationen mener, at der befinder sig ulovlige formuer på omkring 40 milliarder kroner i Storbritannien.

Den tiltalte kvinde mener, at hun er udsat for en massiv uretfærdighed. Hendes mand har forsøgt at anke sin straffesag i Azerbajdsjan, men uden held.

Da parret ikke er dømt i denne sag, afholder Politiken sig fra at nævne parrets navne.