Dansk øjenvidne fra australsk flygtningelejr: »En ung mand slugte barberblade og håbede, han ville dø«

Onsdag forlod den sidste af Læger uden Grænsers udsendte medarbejdere den australske flygtningelejr på stillehavsøen Nauru. Det har torsdag fået de hjemvendte læger til at slå alarm, fordi de mener, at situationen er »mere end desperat«.

Danske Tahir Bakhtiary er en de få, der på egen krop har oplevet at være blandt de flygtninge, som Australien har placeret på hos østaten.



»En ung mand slugte barberblade, drak en masse vand og lagde sig efterfølgende i sin seng og håbede på, at han ville dø. Det gjorde han ikke. Efterfølgende sad han over for mig og fortalte sin historie. En niårig dreng prøvede at drukne sig selv«, fortæller han.

Som kulturtolk for Læger uden Grænser var Tahir Bakhtiary sidste år med til at oversætte de psykologkonsultationer, som flygtningene ifølge ham har hårdt brug for, og som østatens myndigheder nu har bandlyst.

Han fortæller, at en lang række af de mennesker, han var i kontakt med under sit seks måneders lange ophold var depressive og selvmordstruede.

Fængsel under åben himmel

Efter næsten et år med krisehjælp har den internationale organisation Læger uden Grænser nu forladt den lille østat i stillehavet. Her har de ydet psykisk nødhjælp til de mange bådflygtninge, som er blevet sendt dertil at de australske myndigheder siden 2013.

Det betyder nu, at der ikke længere er systematisk psykisk krisehjælp til de omkring 900 flygtninge og asylansøgere, der i fem år har levet på øen uden udsigt til at kunne forlade den.

I en sjælden udtalelse lyder det fra organisationen, at der »ikke er noget humanitært i at redde folk fra havet, for så at efterlade dem i et fængsel under åben himmel«.

Ifølge samme udtalelse er situationen blandt lejrens flygtninge så slem, at organisationen opfordrer den australske regering til at evakuere lejren, og de fordømmer udvisningen.

»Læger uden Grænser fordømmer på det kraftigste Naurus regerings pludselige beslutning om at udelukke den desperat nødvendige mentale hjælp«, skriver Læger uden Grænser videre.

Værre end Lesbos

En anden af organisationens ansatte fortæller ifølge The Guardian, at der er »store forskelle« på det, hun har oplevet blandt flygtningene på Nauru og det, hun tidligere har mødt på Lesbos i Grækenland.

»Det ord, jeg hørte oftest under mine terapikonsultationer med patienter (på Nauru, red.) var 'ødelagt'«, siger Christine Reufener ifølge det britiske medie. Hun forklarer videre, at familier bliver adskilt, og at børn må leve uden deres forældre.

Ifølge Læger uden Grænser i Danmark er det ikke den australske regering, men derimod Naurus, der officielt står til ansvar for det, der sker på øen. Østatens regeringen har dog ikke kommenteret på sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere danske politikere har tidligere luftet tanker om, at Danmark skulle hente inspiration i den australske model. I 2016 skulle Folketingets integrationsudvalg have besøgt Nauru, men Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Jacob Mark (SF) blev nægtet adgang, og besøget blev derfor aflyst.

Ubegrundet udsmidelse

Lejren ligger 3.000 kilometer øst for Australien. Her huses de bådflygtninge, som har forsøgt at kommer til Australien, men som landet betaler Naurus regering for at varetage.

Læger uden Grænser ved endnu ikke, hvorfor de er blevet udvist fra Nauru, men Tahir Bakhtiary er chokeret over den lokale regerings beslutning, for der er et stort behov for psykisk nødhjælp.

»Flygtningenes oplevelser i hjemlandet og deres rejse som flygtninge har sat dybe spor. Så kommer de til en ø, hvor de ikke har nogle udsigter til at komme videre fra – ventetiden suger stille og roligt alt ud af dem«.

»Læger uden Grænser havde 24 timer til at forlade øen. Kan du forestille dig, hvordan det må være for beboerne i flygtningelejren, at den lille smule hjælp de havde, pludselig måtte forlade øen?«, fortsætter han.