FN vil have Australien til at evakuere flygtningelejre på stillehavsø Det sidste år er der løbende kommet flere ubehagelige historier frem om Australiens eksterne flygtningelejr i Papa Nu Guniea og Nauru. Nu går FN ind i sagen.

FN vil have Australien til at evakuere deres eksterne flygtningelejre på stillehavsøen Nauru.

Det skriver udenlandske medier.

Udmeldingen kommer, efter en talskvinde for FN's flygtningeorganisation fredag sagde, at hele sundhedssituationen er ved at »kollapse«.

Formelt set er flygtningelejrene og de flygtninge, der bor der, østaten Naurus ansvar, men FN mener ikke længere, at Australien kan fraskrive sig ansvaret.

»FN's flygtningeorganisation er ikke enige med den australske regerings vurdering af, at disse anliggender alene er en sag for Papua Ny Guinea og Nauru. Australien har været med til at designe, finansiere og drive systemet«, siger talskvinden Catherine Stubberfield.

Problemerne er ikke nye

Problemerne med den eksterne flygtningelejr kom for alvor frem i offentligheden i 2017, men er eskaleret de seneste uger.

12 flygtninge er døde siden 2014, og i september i år er flere blevet evakueret til Australien af helbredsmæssige årsager end de seneste to år sammenlagt.

Styret på Nauru smed onsdag Læger Uden Grænser ud af lejrene, til trods for at organisationen fortsat melder om enorme psykiske og fysiske problemer for de 900 flygtninge, der har boet der i fem år.

Torsdag skrev Læger uden Grænser i en sjælden udtalelse, at der »ikke er noget humanitært i at redde folk fra havet, for så at efterlade dem i et fængsel under åben himmel«.

»Læger uden Grænser fordømmer på det kraftigste Naurus regerings pludselige beslutning om at udelukke den desperat nødvendige mentale hjælp«, skriver Læger uden Grænser.

Som svar til FN skriver den australske regering i en udtalelse, at de synes, de tager flygtningenes helbred og generelle velbefindende »seriøst«.