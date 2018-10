FN: Yemen har kurs mod den værste hungersnød i verden i 100 år FN's humanitære koordinator i Yemen råber det internationale samfund op i interview med BBC. Om bare tre måneder kan 12-13 millioner mennesker være i risiko for at dø af mangel på mad.

Borgerkrigen i Yemen omtales som ’den glemte krig’. Det på trods af, at konflikten betegnes af FN som verdens største humanitære katastrofe.

Den status kan dog snart ændre sig. For FN advarer nu om, at landet inden for de næste tre måneder kan blive ramt af en historisk slem hungersnød.



»Vi forudser, at vi kan stå i en situation, hvor 12-13 millioner uskyldige civile kan komme i risiko for at dø af mangel på mad«, siger FN’s humanitære koordinator i Yemen, Lise Grande, til BBC.

Uanset om borgerkrigen er glemt, ignoreret eller noget tredje, er det ifølge FN tid til handling for at stoppe det, som FN selv frygter kan blive den værste hungersnød, verden har set i 100 år.

»Der er ingen tvivl om, at vi bør skamme os. Og hver dag bør vi forny vores engagement for at gøre alt, vi kan, for at hjælpe de mennesker, som lider under konflikten«, siger amerikanske Lise Grande.

Konsekvenser af borgerkrigen i Yemen - Et barn dør hvert tiende minut som følge af sygdom, fejl- og underernæring - I 2017 blev knap 700.000 smittet i en koleraepidemi - Mindst 6.000 civile er blevet dræbt siden konflikten sprang ud. Det reelle tal er dog meget højere - 67 procent af børn under fem år er kronisk underernærede - Det vurderes, at 16 millioner er uden adgang til rent drikkevand - Ud af Yemens 29,3 millioner indbyggere har 22,2 millioner brug for en eller anden form for nødhjælp Kilde: 360 - Verden i Udvikling

Vis mere

Kilde: Politiken / Animation: Kristian Jensen, Peter Murrmann / Manuskript: Alexander Sjöberg, Solveig Wisbech, Kristian Jensen

Hungersnøden skyldes den borgerkrig, der siden 2015 har hærget Yemen. På den ene side står Houthi-oprørere, der støttes af Iran. De kontrollerer et større område i det vestlige Yemen, heriblandt hovedstaden Sanaa.

Og så er der koalitionen, ledet af Saudi-Arabien, som støtter præsident Abdrabbuh Mansur Hadis regering. Den saudi-ledede koalition bærer et stort ansvar i konflikten, ikke mindst på grund af koalitionens mange luftangreb, som i høj grad går ud over civilbefolkningen.

FN beder derfor om, at den saudi-ledede koalition stopper luftangrebene, da de fører til civile drab og bidrager til hungersnøden. Ifølge The Guardian er der siden 2015 blevet foretaget flere end 18.000 luftangreb i Yemen.

Derudover blokerer Saudi-Arabien havnene i de Houthi-kontrollerede områder, så det er svært at få nødhjælp, medicin og mad ind i de svært belastede områder.

Utænkeligt med så slem hungersnød

I det 20. århundrede oplevede verden flere gange alvorlige tilfælde af hungersnød. Eksempelvis Sovjetunionen i 30’erne, Bengal-regionen i Indien under Anden Verdenskrig og midtfirsernes hungersnød i Etiopien, hvor det estimeres, at mellem 400.000 og 500.000 mennesker døde.

»Mange af os var overbeviste om, at det aldrig ville ske igen, og alligevel er virkeligheden, at det er lige præcis det, der er ved at ske i Yemen«, siger Lise Grande til BBC.

I september advarede den administrerende direktør i Red Barnet, Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, også om truslen for omfattende hungersnød i Yemen.

»Millioner af børn ved ikke, hvornår deres næste måltid er, eller om det overhovedet kommer. Krigen risikerer at koste en hel generation af Yemens børn livet«, sagde Helle Thorning-Schmidt dengang til Ritzau.

BBC’s udsendte journalist snakkede også med en fortvivlet beboer i hovedstaden Sanaa.

»Vores besked til det internationale samfund og de europæiske lande er, at de skal kigge på vores situation. Det bliver værre og værre. Hvad har vi gjort galt, siden vi fortjener at blive belejret?«, siger en unavngiven mand til BBC i et videoklip fra Yemens hovedstad.