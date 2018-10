Brexit: Derfor er den irske grænse blevet det største problem Grænsen mellem Irland og Nordirland har i måneder været stopklods for, at man har kunnet aftale briternes skilsmisse fra EU. Her er de vigtigste årsager.

Hver gang en aftale om britisk skilsmisse fra EU har været ved at falde på plads, er det mislykkedes af samme årsag: Den irske grænse.

Sådan har det også været i ugerne op til et EU-topmøde, som starter i Bruxelles onsdag aften med Brexit som første punkt på dagsordenen. I sidste uge forlød det, at embedsmænd fra begge sider af Den Engelske Kanal var tæt på at nå til enighed om selve skilsmissen, så man nu kunne komme videre med forhandlingerne om det fremtidige forhold. Men søndag meddelte den britiske regering, at det fortsat var umuligt at underskrive en aftale – særligt på grund af fortsatte uenigheder om den irske grænse.

Hvorfor er den grænse så vigtig?

Frem til 1990’erne var der en bevogtet grænse mellem Irland, som er et selvstændigt land, og Nordirland, som er del af Storbritannien. Grænsevagterne og deres bygninger blev for mange irere og nordirere et forhadt symbol var jævnligt mål for militante bevægelser, som kæmpede for at løsrive Nordirland fra Storbritannien og skabe et forenet Irland. Konflikten krævede omtrent 3.600 liv.

Siden en fredsaftale i 1998 har der ingen mærkbar grænse været mellem Irland og Nordirland. Det blev blandt andet muligt, fordi begge nationer er medlem af EU. Der er bred enighed om, at man fortsat ikke må kunne mærke grænsen efter Brexit.

Når Nordirland forlader EU sammen med resten af Storbritannien, forbliver Irland medlem af unionen. Dermed bliver Irlands grænse til Nordirland EU’s ydre grænse til et ikke-EU-land. Frygten er, at en mærkbar grænse vil ødelægge den spinkle fred mellem syd og nord.

Hvorfor bliver grænsen mærkbar?

Hvis Storbritannien forlod EU, men bevarede sit medlemskab af EU’s indre marked og toldunion, ville der intet problem være med den irske grænse. Medlemmer følger nemlig fælles regler og har fælles handelsaftaler med lande udenfor, så der er ikke behov for toldkontrol mellem landene. Det gælder for eksempel for Norge.

Men det har den britiske regering udelukket. Sådan en ordning vil nemlig afholde briterne fra at lave egne regler og egne handelsaftaler med lande uden for EU, og det ser nogle briter som den største gevinst ved at melde sig ud af EU.

Med briterne ude af toldunionen bliver Irlands grænse til Nordirland en ydre grænse for toldunionens medlemmer, og det kræver toldkontrol med varer, der passerer mellem de to lande – og så har man igen en mærkbar grænse.

Hvad foreslår EU?

Briterne har sagt, at de med ny teknologi vil finde en måde at fortolde varer på, uden at folk mærker det. De har imidlertid ikke fremlagt nogen metoder, som har overbevist Irland og de andre EU-lande om, at det rent faktisk lader sig gøre. Det har fået de andre EU-lande til at forlange, at briterne går med til en forsikringsordning eller nødløsning – på engelsk kaldet backstop – som skal sikre, at der ingen mærkbar grænse kommer, hvis briterne ikke finder en teknologisk løsning.

Nødløsningen går ud på, at hele Storbritannien eller blot Nordirland reelt forbliver en del af toldunionen. Hvis det sidste sker, vil fortoldningen af varer i stedet foregå, når varer transporteres over havet til og fra resten af Storbritannien. Rent teknisk vil det være en udbygning af en kontrol, som allerede foregår med fødevarer, der passerer mellem den irske ø og den britiske hovedø. Det gik briterne oprindelig med til i december 2017.

Men den konservative britiske regerings støtteparti, det nordirske DUP, har truet med at vælte regeringen, hvis den går med til et lægge en toldgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien. DUP argumenterer for, at sådan en ordning vil trække i retning af et forenet Irland, og det ønsker partiet ikke.