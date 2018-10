EU-topmøde: Hvorfor skal danskerne betale for Brexit?

For en uge siden lignede det EU-topmøde, der netop nu er i gang, det store gennembrud i skilsmissen mellem EU og Storbritannien, hvor stats- og regeringscheferne over en middag skulle nikke til bodelingsaftalen. Men da EU's stats- og regeringschefer onsdag aften mødtes i Bruxelles, var ambitionerne sænket til gulvhøjde, og nu handler det bare om at undgå en katastrofe, som en højtstående EU-diplomat udtrykker det.

Forhandlingerne er så fastlåste, at flere i EU-systemet ikke længere mener, at det giver mening at holde et ekstra topmøde i november. I stedet taler man om topmøder i december, nu også i januar, til at aftale vilkårene for Storbritanniens udtræden af EU 29. marts næste år. Men hvad er det, der gør forhandlingerne så vanskelige?

Tidligere ambassadør i både EU og i London Claus Grube kender tankegangen på begge sider af Den Engelske Kanal. Og ud over den helt åbenbare diskussion om den irske grænse handler det også om, at EU og Storbritannien taler om hver sit, selv om de sidder i det samme forhandlingsrum.

»Den britiske debat har hele tiden været løsrevet fra den politiske debat i andre EU-lande, og det har de været fuldstændig ligeglade med. Deres debat foregår på ideologisk, emotionelt grundlag, hvor ingen ønsker at forholde sig til de konkrete realiteter for virksomheder og borgere«, siger Claus Grube, som i dag er seniorrådgiver hos Flint Global Ltd. og rådgiver virksomheder om EU, Brexit og international politik generelt.

Før parterne kan begynde at diskutere forholdet efter Brexit, skal de blive enige om selve skilsmisseaftalen – regning, borgerrettigheder, overgangsordning. Det er der, EU er lige nu. Men briterne er ifølge Claus Grube i fuld gang med at drømme om alt det, der skal ske efter skilsmissen.

»Briterne vil have friheden til at kunne forhandle frihandelsaftaler med andre lande, men samtidig forlanger de fri markedsadgang til det indre marked. Og er der noget, der fungerer rigtig godt i EU, er det det indre marked. Det har skabt vækst og velstand i alle EU-lande, herunder også Storbritannien«.

De tilbageværende betaler

Kunne EU ikke være lidt mere lempelig over for Storbritannien?

»EU er 27 suveræne stater, hvis regeringers demokratiske mandat baserer sig på, hvad deres vælgere egentlig vil acceptere. Og hvis briterne får en udvidet adgang for varer til EU og samtidig kan give statsstøtte til egne varer og i øvrigt selv fastsætte deres produktstandarder, så et stykke svinekød i Storbritannien ikke skal leve op til de samme sundhedskrav som i de andre EU-lande, er det konkurrenceforvridning«, siger Claus Grube.

»Man kan da godt forstå, at briterne gerne vil have den frihed, for det vil kunne styrke deres eksport og dermed reducere prisen for Brexit. Men hvem skal betale for det? For der kommer en regning«, spørger Grube og giver selv svaret: de 27 EU-lande.

»Tror du, at den danske statsminister vil gå ned i Folketinget og sige: Er I villige til at betale en ekstrapris for Brexit? Med højere skatter, virksomheder, der må flytte, og arbejdstagere, der skal miste deres arbejde? Det er jo det, der er realiteten«.

»Så det er klart, at der er grænser for, hvor langt politikerne i EU kan gå i den retning«.