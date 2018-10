Løkke efterspørger kreativitet i brexitforhandlinger

Der skal findes en løsning på de udeståender, der er i brexitforhandlingerne. Det slår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast ved EU-topmødet i Bruxelles.

Han forventer imidlertid ikke, at det bliver til middagen onsdag aften, hvor brexit bliver diskuteret blandt EU's stats- og regeringschefer, at den løsning bliver fundet.

»Det bliver jo ikke i aften, der bliver lavet en aftale med Storbritannien. Det er i alles interesse, at der bliver fundet en løsning. Det kræver kreativitet. Og det føler jeg mig sådan set optimistisk om, at der godt kan være«.

»Som jeg er blevet forhåndsorienteret, er der på mange punkter sådan set bevægelse i tingene og har været det siden Salzburg. Men der er nogle helt afgørende knaster, der skal løses, og de falder ikke på plads i dag«, siger han.

Den helt store knast i forhandlingerne er spørgsmålet om grænsen mellem Irland og Nordirland, der er den eneste landgrænse mellem EU og Storbritannien.

Begge parter vil gerne undgå en hård grænse med bomme og kontrol, men de er meget uenige om, hvordan det skal lade sig gøre i praksis, når Storbritannien forlader EU.

»Det er i særlig grad spørgsmålet omkring Irland, der er tungt. Det gode ved det er, at alle anerkender, at der er en problemstilling. Ingen har lyst til at etablere en hård grænse og sætte freden over styr«, siger Lars Løkke Rasmussen.

For 20 år siden endte en blodig konflikt ved grænsen mellem Irland og Nordirland. Man frygter, at den kan blusse op igen, hvis der kommer en hård grænse.

Lars Løkke Rasmussen siger, at Danmark forbereder sig på et scenarie, hvor der ikke findes nogen skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.

»Det er selvfølgelig en mulighed, som vi for lang tid siden begyndte at forberede os på«.

»Vi har gennem de seneste mange måneder forberedt os på, at det kan ende galt. Men det er ikke noget ønskescenarie«, siger statsministeren.

ritzau