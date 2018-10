USA's præsident, Donald Trump, truer med at lukke grænsen til Mexico. Det vil ske, hvis migranter fortsat kommer til USA fra nabolandet i syd.

Det skriver præsidenten torsdag på Twitter.

Samtidig anklager han Guatemala, Honduras og El Salvador for at gøre for lidt for at stoppe de mange migranter, der begiver sig videre ind i Mexico og derfra mod USA.

Han har truet med at tage udviklingsbistanden fra de tre lande, hvis de ikke gør mere for at bremse migranterne.

Torsdag gik præsidenten et skridt videre:

»Ud over at stoppe alle betalinger til disse lande, der tilsyneladende stort set ikke har nogen kontrol over deres befolkning, vil jeg på det kraftigste opfordre Mexico til at stoppe dette stormangreb, skriver Trump på Twitter.

»Hvis Mexico ikke er i stand til at gøre det, vil jeg tilkalde den amerikanske hær og LUKKE VORES SYDLIGE GRÆNSE, fortsætter han.

Præsidenten mener, at 'stormangrebet mod vores land' omfatter kriminelle personer og narkotika, der 'strømmer ind'.

En af Trumps mærkesager i løbet af de to år, han har siddet på præsidentposten, er sikkerheden ved grænsen til Mexico.

Han har gentaget sit løfte om at bygge en mur langs grænsen og har flere gange raset imod, hvad han betegner som en strøm af voldtægtsforbrydere, bander og andre former for 'dårlige hombres'.

Det er ikke første gang, Trump har truet med at sætte amerikanske soldater ind ved grænsen til Mexico. Det gjorde han også i april, hvor han luftede planer om at sende titusinder af soldater til grænsen, indtil hans meget omtalte mur er bygget.

Mindst fem delstater nægtede at sende soldater til grænsen.

ritzau