Australier stikker pyton med køkkenkniv for at redde barnebarn

En 22 måneder gammel dreng er ved at komme sig, efter at hans bedstefar gentagne gange måtte stikke en fire meter lang pyton med en køkkenkniv for at redde drengen fra at blive mast ihjel.

Hændelsen fandt sted i delstaten Queensland godt 50 kilometer nord for byen Cairns, der har et tropisk klima.

Det rapporterer lokale medier søndag.

Pytonen bed først den lille dreng, hvorefter den hurtigt snoede sig rundt om hans krop.

Viklet rundt om sønnen

Drengens mor, Amanda Rutland, fortæller til tv-stationen ABC, at hun var forfærdet, da hun opdagede den enorme slange viklet rundt om sin søn Naish i familiens hjem i Julatten.

»Den var så stor, og han er så lille. Det var enormt skræmmende. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal sætte ord på det«, siger hun.

»Det første, jeg forsøgte, var at stikke min hånd ind i dens mund og få den vristet af ham, men den gav sig ikke det mindste. Dens hoved var næsten på størrelse med min hånd«, fortæller hun videre.

Trykkede på slangens hoved

Hun råbte derfor om hjælp, og hendes far, Ronald, kom løbende. De forsøgte i fællesskab at hive slangen af drengen, og da det ikke virkede, hentede bedstefaren en køkkenkniv.

»Slangen havde snoet sig fast om Naishs arm og bed ham. Jeg fandt dens hoved, som jeg trykkede hårdt på i 15 sekunder. Men det gjorde ingen forskel. I stedet begyndte den bare at vikle sig rundt om min arm«, siger Ronald Rutland til ABC.

»Jeg var nødt til at gøre noget, så jeg begyndte at stikke den i ryggen med kniven«.

Da slangen begyndte at vikle sig rundt om bedstefaren, skar han hovedet af den.

Da ambulanceredderne nåede frem, behandlede de den 22 måneder gamle dreng, som havde fået tre bid på armen.

Det viste sig, at der var tale om en slange af arten ametystpyton. Sådan en kan blive op til syv meter lang. De er normalt harmløse over for mennesker og er ikke giftige.

ritzau