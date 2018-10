Ekspert om hvorfor Trump vil ud af atomaftale: »Logikken er, at hvis USA kan få frit slag, så vil de kunne knuse Rusland og andre i et våbenkapløb« Symbolsk og konkret er det en ekstremt vigtig aftale med russerne, som Donald Trump vil ud af. Den den kan også skabe et nyt trusselsbillede for Europa.

At den amerikanske præsident, Donald Trump, søndag proklamerede, at han agter at trække USA ud af en central atomvåbenaftale med Rusland, er et signal om, at vi er på vej mod en mere ustabil militær verdenssituation, hvor atomvåben ikke bliver reguleret.

Sådan lyder vurderingen fra Ole Wæver, professor i international sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, der kalder den konsekvens af Trumps udmelding for »en skræmmende tanke«.

»Det er en væsentlig ændring, der peger i retning af en ikke-reguleret situation, hvad angår atomvåben«, siger Ole Wæver.

Det er den såkaldte Intermediate-range Nuclear Forces-aftale (INF-aftalen), som USA’s præsident ikke længere vil tilslutte sig. Årsagen er, lyder det fra Trump, at Rusland har udviklet og opstillet et nyt krydsermissil, som netop har den rækkevidde på 500 til 5.500 kilometer, der i henhold til INF-aftalen gør det til et ureglementeret våben.

Alt imens kommentatorer i både USA og Europa er åbne for den tanke, at Trump muligvis ønsker at presse Vladimir Putin til at destruere det nye våben og komme hoppe tilbage i aftalens rammer, vurderer Ole Wæver, at det for Trump og hans administration handler om noget ganske andet.

»Der er ingen tvivl om, at den reelle dagsorden ikke er at komme frem til en ny aftale eller at opdatere den. Den reelle dagsorden fra USA er at skabe en situation, hvor der ikke er kontrol med atomvåben«, siger Ole Wæver.

Ikke en hvilken som helst aftale

Russernes nye krydsermissil er ifølge Ole Wæver med al sandsynlighed et brud på INF-aftalen om atomnedrustning, som den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan sammen med sin russiske kontrapart Mikhail Gorbatjov underskrev i 1987. De to underskrifter betød, at ingen af de to hovedaktører i Den Kolde Krig længere måtte besidde såkaldte kort- og mellemdistancemissiler, hvilket blev begyndelsen på enden for våbenkapløbet. Vladimir Putin har nu et nyt krydsermissil stående i sit arsenal, og det fik som bekendt Donald Trump til at melde ud, at han vil trække USA ud af den aftale, som hans forgænger Reagan for 31 år siden var med til at forhandle på plads.

INF-aftalen er altså ikke bare en hvilken som helst atomaftale. I modsætning til andre aftaler piller den ikke blot ved det tilladte antal, den tilladte størrelse eller de tilladte kapaciteter for et givent atomvåben. Den fjerner fuldkommen en bestemt type atommissiler fra verden, og da den blev indført, måtte USA og Rusland tilsammen destruere omkring 2.700 kort- og mellemdistancemissiler.

»Aftalen er konkret vigtig, fordi der er en hel kategori af våben, der er taget ud af ligningen. Så man ændrer virkelig på, hvad man må og ikke må, hvis man genintroducerer, at sådan nogle våben må man gerne have«, siger Ole Wæver.Men det er også symbolsk set en helt afgørende aftale, navnlig på grund af dens historik, forklarer Ole Wæver.

»Det var den aftale, der blev begyndelsen på slutningen af Den Kolde Krig. Den var vendepunktet i 1980’erne. Det var disse våben, der var omdrejningspunktet for konfrontationen dengang, og da Reagan og Gorbatjov blev enige, markerede det jo, at vi nu var på vej til at afslutte Den Kolde Krig. På den måde er det et enormt signal at gå tilbage og sige, at man af alle håndtag drejer netop dét håndtag den modsatte vej«.

Rusland kan true Europa, ikke USA

Donald Trumps erklæring om, at USA vil trække sig fra nedrustningsaftalen, betyder dog ikke, at verden med en enkelt dags varsel bliver en atomvåbenforsikring fattigere. Det er nemlig nedfældet i aftalen, at det tager seks måneder for en af parterne at trække sig fra den. Men ender USA med at trække sig, som Donald Trump mere end antyder, kan den beslutning rykke afgørende ved stabiliteten for atomvåbensituationen, forklarer Ole Wæver.

Særligt i forholdet mellem Rusland og USA spiller brugen af kort- og mellemdistancemissiler en central rolle for balancen. Geografisk set kan Rusland ikke for alvor true USA med missiler med den rækkevide. Men USA kan true Rusland, fordi USA har gode forhold til sine allierede i Europa og derfor potentielt kan opstille fremtidige missiler på europæisk grund eller i europæiske territorialfarvande.

Med andre ord: lige i Putins baghave. Og mens russerne ikke kan true USA, kan de til gengæld true europæiske landes sikkerhed.

»Ser man på et verdenskort vil man hurtigt se, at der er nogle asymmetrier. Rusland kan true Europa med sådan nogle våben, men ikke USA. Mens USA kan placere våbensystemer i Europa eller farvande i nærheden, så man kan true Rusland med dem. Endda med meget korte varselstider«, lyder Ole Wævers vurdering.