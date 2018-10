Sophie Løhde: Danmark skal have den etiske førerposition i det globale ræs om kunstig intelligens Regeringen lancerer Danmarks første strategi for kunstig intelligens. Den skal blandt andet forbedre sundhedsvæsnets brug af data og opstille dataetiske principper.

Både Kina, USA, Frankrig, Tyskland og Storbritannien er i gang, og nu skal Danmark med. Kunstig intelligens regnes for at være en teknologisk guldkalv, og tirsdag annoncerer regeringen, at man vil udforme Danmarks første nationale strategi for brug af kunstig intelligens. Ambitionen er, at Danmark skal være blandt verdens førende lande til at bruge kunstig intelligens inden 2025, og rent etisk skal vi være bedre end både Kina og USA.

»Vi skal gøre det på en tryg, sikker måde, der respekterer vores privatliv, vores sikkerhed, og sikrer gennemsigtighed. Vi kan ikke vinde over Kina, i forhold til hvor mange hoveder de har til rådighed til at arbejde. Men vi kan vinde på etik, og vi kan vinde på, at vi har en fantastisk evne til både at kunne samarbejde på tværs af myndighederne, men også på tværs af den offentlige og private sektor«, siger Sophie Løhde (V), som er minister for offentlig innovation.

Fordelen er, at kunstig intelligens kan bruges til at skabe innovative løsninger, der kan forbedre den danske konkurrenceevne, mener ministeren. Men det er ved at være sidste chance, hvis Danmark skal være en del af førerfeltet, vurderer hun.



Indhold i strategi Regeringen annoncerer tirsdag Danmarks første strategi for kunstig intelligens. Både USA, Frankrig, Finland, New Zealand, Kina og Forenede Arabiske Emirater har allerede lanceret nationale strategier for kunstig intelligens. Ambitionen er, at Danmark skal være førende inden for brug af kunstig intelligens i 2025. Etiske principper, der ligger til grund for strategien, bliver præsenteret i starten af 2019. Regeringen vil til og med 2022 afsætte 18,5 millioner kroner til opbygge en dansk sprogressource, der frit kan bruges af virksomheder til at udvikle løsninger inden for talegenkendelse. 300 millioner kroner bliver i 2019 afsat på forskningsreserven til forskning i digital udvikling. Vis mere

»Vi må også sige, at udviklingen går stærkt omkring os. Hvis vi ikke skal sakke bagud, skal vi til at oppe os i Danmark og hoppe om bord på det tog, der ikke stopper, men bare kører derudad. Derfor er der brug for en mere samlet og koordineret indsats«, siger Sophie Løhde.

Det er en annoncering, der glæder Radikale Venstres it-ordfører, Ida Auken. Hun er også formand for Siri-kommisionen, der er nedsat af ingeniørforeningen IDA og arbejder på at kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens.

»Jeg er meget glad for, at det lykkes at få fokus på kunstig intelligens i Danmark, så ros til regeringen for at sætte det på dagsordenen. Det er et værktøj, der skal bruges til at forbedre menneskers liv og de ting, vi har brug for som samfund«, siger Ida Auken.

Hun er særlig glad for, at man allerede fra starten vil formulere etiske principper for, hvordan man håndterer de store mængder personfølsomme data. Selv om disse etiske principper først bliver præsenteret i begyndelsen af næste år, har man i Siri-kommisionen allerede nogle bud på, hvad principperne skal indeholde.

»Der skal være nogle meget klare bud på, hvornår dataene er borgernes, og hvornår det er statens. Det skal indeholde retten til forklaring, så hvis der en algoritme, der ligger til grund for en beslutning om, at borgeren kan få sociale ydelser, skal man kunne få en forklaring på, hvad éns data bliver brugt til. Og så skal man ikke bruge teknologien til at fjerne medarbejdere, men understøtte menneskers arbejde, så de kan træffe bedre beslutninger«, siger Ida Auken.

Unikke danske data

I Danmark kan vi faktisk noget helt unikt, der giver en fordel i forhold til stormagter som Kina og USA. Fordi vi bruger vores cpr-nummer til stort set alt, har vi i Danmark siden 1960’erne opbygget et kæmpe register med oplysninger om alt fra skatteforhold til vores sundhed og antallet af børn.