I dag har Kina åbnet verdens længste bro hen over åbent hav Broen forbinder Hong Kong med Macau og byen Zhuhai på det kinesiske fastland og ses som endnu et eksempel på Kinas ambitioner om at blive en økonomisk, politisk og teknologisk stormagt.

Efter ni års forberedelse åbnede verdens længste bro hen over åbent hav i dag i det sydlige Kina.

Broen forbinder Hong Kong med Macau og byen Zhuhai på det kinesiske fastland og er 55 kilometer lang, hvilket er mere end tre gange så langt som Storebæltsbroen.

Broforbindelsen, som på en del af strækningen også består af en underjordisk tunnel, er ikke alene en ingeniørmæssig bedrift. Broen er også et forsøg på at skabe en sammenhængende region, som skal integrere Hong Kong og Macau med ni større byer i det sydlige Kina, hvorved den nye region vil bestå af omkring 70 millioner mennesker med et fælles bruttonationalprodukt på 9,5 billioner kroner - eller mere end Australiens, Spaniens og Mexicos økonomier tilsammen.

I netop dette område af Kina har mange af landets førende virksomheder inden for teknologi deres hovedkvarterer, og forventningen er, at broen skal styrke udviklingen af Kina som verdens førende high-tech nation.

Som et symbol på projektets betydning overværede den kinesiske præsident Xi Jinping tidligere i dag åbningen sammen med omkring 700 andre gæster.

Kritik fra miljøaktivister

Men ikke alle er lige begejstrede, for trods de store planer og den officielle festivitas har broprojektet været stærkt omdiskuteret.

Ni mennesker er omkommet, og mere end 200 er kommet til skade i forbindelse med bygningen af broen.

Derudover mener miljøaktivister, at broen vil skade det maritime liv i området - og i særlig grad livsbetingelserne for hvide delfiner, som i forvejen er udsatte.

»Projektet har påført uoprettelig skade på havet«, sagde Samatha Lee fra WWF Verdensnaturfonden tirsdag morgen til den britiske nyhedskanal BBC.

Broen har kostet omkring 126 milliarder kroner og består af 400.000 tons stål og er ifølge de officielle udmeldinger konstrueret til at modstå både jordskælv og tyfoner.

Men flere stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er behov for en så dyr bro.

»Jeg tror ikke, at folk er alt for begejstret for den«, sagde Mee Kam Ng, der er professor i geologi på Chinese University i Hong Kong, tidligere på ugen til avisen The Guardian. Han pegede på, at der allerede er mange andre transportmuligheder mellem Hong Kong og Macau og det kinesiske fastland.

Store restriktioner

Desuden er der også store praktiske forhindringer forbundet med at bruge broen. I Hong Kong og Macau kører bilerne i venstre side, mens de kører i højre side på det kinesiske fastland. Derfor er der opført særlige viadukter, som skal sikre, at bilerne henover broen holder sig i samme side af kørselsretningen.

Derudover skal private bilister have en særlig tilladelse underlagt stramme kvoter for at kunne benytte broen, hvilket betyder, at mange i stedet vil være henvist til at tage de shuttlebusser, som vil køre frem og tilbage hen over broen.

Bekymring i Hong Kong

De begrænsede anvendelsesmuligheder har samtidig skabt en opfattelse i særlig Hong Kong om, at opførelsen af broen først og fremmest er politisk motiveret og et forsøg på at binde den tidligere britiske kronkoloni tættere sammrn med Kina.

Hong Kong er i dag en del af Kina, men har status som en særlig administrativ region med sin egen lovgivning. Mange demokratiforkæmpere i Hong Kong mener, at Beijing imidlertid er igang med at udstrække sin indflydelse.

Åbningen af broen kommer kun få dage efter, at der også åbnede en ny forbindelse med højhastighedstog mellem Hong Kong og flere byer på det kinesiske fastland.

»Vi er stærk skeptiske over for, hvad broen vil bibringe Hong Kong. Dette er endnu et symbolsk projekt, som skal afbilde Hong Kong som en del af fastlandet«, sagde Alvin Yeung, leder af Borgerpartiet i Hong Kong, tirsdag til avisen Wall Street Journal.