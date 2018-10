80-årige Maxine Waters, som hader alt ved Trump, fik tilsendt to brevbomber

Med Donald Trump i Det Hvide Hus er den kamp yderligere tilspidset, og her bliver brevbomberne sprængfarlige i et i forvejen splittet samfund.

Helt konkret kan det aflæses bare ved at sammenligne tv-stationerne CNN og Fox News.

Trumps foretrukne, Fox News, plejer ikke at betjene sig af diplomatiske gloser, men i de første timer efter nyheden om brevbomberne agerede stationen meget forsigtigt og pointerede igen og igen, at der var tale om et meget velorkestreret angreb, fordi alle brevene tilsyneladende var sendt på samme tid. Herfra blev der ikke sendt anklager mod Det Hvide Hus og præsident Trumps tone.

Det gjorde der til gengæld fra CNN, som jo selv var en del af historien og den kanal, Trump ofte refererer til, når han taler om fake news. Meget tidligt i forløbet sagde CNN’s egne folk, at den tone, Trump havde anlagt mod medierne, kunne være med til at legitimere afsendelsen af brevbomberne.

I løbet af natten til torsdag dansk tid fik den udlægning mere saft og kraft, da Trump på et valgkampsmøde i Wisconsin gav medierne en stor del af skylden for den forråede offentlige debat. Egentlig var han der for at støtte guvernør Scott Walker og Paul Ryan, formand for Repræsentanternes Hus, men han kunne ikke komme uden om dem, så han nævnte brevbomberne. Bare ikke, hvem de var rettet mod. Han sagde blot, at der var tale om flere, der havde haft høje positioner i statsadministrationen.

Så steg kritikken på CNN, mens Fox News satte nyheden lidt længere ned på hjemmesiden. På CNN sagde flere demokrater, at det var helt uhørt, at Trump ikke havde rakt hånden ud mod både Clinton og Obama, men i stedet havde givet medierne skylden. Som han så også fortsatte med på Twitter, og det fik John Brennan, hvis brevbombe havnede hos CNN, til at gå til modangreb: