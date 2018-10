Syv mænd fundet skyldig i sager om mere end 1.400 seksuelle overgreb Der er blevet afsagt flere domme i rystende sager fra engelske Rotherham, hvor over 1.500 piger frygtes misbrugt seksuelt.

Syv mænd er mandag blevet dømt skyldige for at have seksuelt misbrugt og udnyttet piger i den engelske by Rotherham. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen er den femte på baggrund af kriminalpolitiets Opeation Stovewood, der har kortlagt at over 1.500 piger blev misbrugt seksuelt i en periode fra 1997 til 2013.

I retssagen, hvor strafudmålingen kommer 16. november, kunne et vidne fortælle, at hun som 16-årig havde haft sex med »mindst 100 asiatiske mænd«, skriver The Mirror, som har fulgt sagen tæt.

Grooming-sager Sager om organiserede gruppers såkaldte grooming af småpiger er fundet i en lang række engelske byer. Rotherham , op mod 1.500 piger misbrugt

, op mod 1.500 piger misbrugt Rochdale , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Derby , knap 30 piger misbrugt

, knap 30 piger misbrugt Oxford , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Newcastle, 20 piger misbrugt Gerningsmændene har sædvanligvis indyndet sig hos børnene og givet dem opmærksomhed og gaver, inden de er gået videre til at udnytte dem seksuelt og tvinge dem til seksuel omgang med andre - en fremgangsmåde, der i Storbritannien er kendt som grooming. Vis mere

Anklager Michelle Colborne sagde under retssagen, at pigerne blev valgt som mål for mændene, fordi »de havde behov for at blive elsket«.

»Da de (pigerne, red.) var i teenageårene blev de udset som ofre, seksualiseret og, i nogle tilfælde, udsat for nedværdigende og voldelige handlinger af de mænd, som sidder på anklagebænken. Ingen af dem var modne nok til at forstå, at de blev groomede og udnyttet. De troede, at sex var en nødvendig pris for et venskab«, sagde anklageren.

I retssagen kom det frem, at pigerne blev givet alkohol og stoffer, før de blev misbrugt af flere mænd i byen. Dagens vidner er i dag alle i 30'erne.

De syv mænd er sammenlagt dømt for 10 voldtægter samt en række andre andre forhold. En mand blev frikendt.