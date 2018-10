Den russiske bjørn overskygger gigantisk Nato-øvelse En uforudsigelig og usikker tid samt arktiske klimaforandringer flytter Natos fokus væk fra Afghanistan og op mod Norden, hvor den største Nato-øvelse siden Den Kolde Krig gik i gang i dag.

Himlen er grå, og jorden er brun i det centrale Norge. Temperaturen er ca. fem grader, og regnen har omdannet hele den midlertidige Camp Odin til en mudret mark.

REJSEDEKLARATION Politikens ophold er betalt af USNATO. Amerikanerne har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Her holder ca. 1.600 tropper fra den 2. division af den amerikanske marine til, i det der er den største Nato-militærøvelse siden den kolde krig.

Campen ligger i en dal ved floden Orkla. Jorden i dalen er flad, og den er omringet af de norske bjerge. Dalen er med andre ord perfekt til at placere en kommandocentral, hvis der skulle udbryde krig i Norge, fortæller Løjtnant Larry Boyd, mens han viser rundt i Camp Odin.

Foto: Perry MacLeod Jensen Tropperne i den amerikanske marine er typisk mellem 18 og 22 år gamle.

Her kan de grønne camouflagefarver nemlig holde tropperne skjult om natten; fra bjergtoppene kan man se, om fjenden skulle nærme sig; og hvis fjenden endelig skulle nærme sig, skal de først krydse floden.

De seneste tre uger har amerikanerne opbygget denne lejr, så den er klar til militærøvelsen, der for alvor begyndte onsdag, og nu skal den nordatlantiske alliances sammenarbejdsevne testes i Norges smattede efterårskulde.

En fiktiv aggressor kaldet Rusland

Vi er befinder os ca. 40 kilometer nord for den lille, fredelige norske by, Oppdal. Her er som regel roligt, og de folk, der befinder sig i denne kolde del af verden, lever normalt af landbrug og turisme.

Den naturrige egn er i disse uger blevet centrum for den nordatlantiske forsvarsalliance Nato. 50.000 soldater fra de 29 medlemslande samt Sverige og Finland er samlet for at teste alliancens modstandskraft, hvis et af landene bliver angrebet. Medlemslandenes berømmede musketered betyder, at hvis ét land bliver angrebet, betragtes det som et angreb på alle lande i forsvarsalliancen.

I disse uger simulerer de 50.000 tropper, at det land er Norge, og at artikel 5 i Nato-traktaten er blevet aktiveret.

Officielt lyder forklaringen, at øvelsen skal simulere et angreb i et vinterklima. Men Nato siger ikke, hvem der kunne tænkes at stå bag sådan et angreb. Det er en »fiktiv aggressor«, som Natos norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, har kaldt fjenden.

Foto: Perry MacLeod Jensen Det regner og er koldt i Norge - men ikke koldt nok i følge det norske forsvar. De vil hellere have, at øvelsen foregik i sne.

Men når journalisternes har slukket for deres mikrofoner, skal man ikke tale med mange folk, der lige nu er samlet i Norge, før det bliver tydeligt, at der er en stor, uhemmelig bjørn fra øst, der kaster sin store skygge over øvelsen.

»Det er helt klart Rusland, der er fjenden. Den her øvelse er en klar indikation på, den markante militære omstillinger Nato har været i gang med siden 2014, hvor Rusland annekterede halvøen Krim i Ukraine. Nato har rykket sig væk fra at lave krisestyring i Afghanistan, til det organisationen lavede de første 40 år af sin levetid«, siger Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Nordens forsvarsministre lægger heller ikke skjul på, at de kigger med bekymrede blik, når øjnene vendes mod den østlige side af Østersøen, og de får øje på Rusland.

»Vi ser ingen direkte militære trusler mod Norden i dag, men vi lever i en uforudsigelig og usikker tid. Et mere selvhævdende Rusland har vist både evne og vilje til at bruge militær magt for at opnå sit eget strategiske mål«, skrev Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges forsvarsministre samt Islands udenrigsminister i et debatindlæg, der er blevet bragt i Jyllands-Posten.

Og netop fordi, at øvelsen foregår lige i bjørnens egen baghave, er russerne heller ikke i tvivl om, hvem den fiktive aggressor er: dem selv.

»Denne demonstration af kamppotentiale er af tydelig antirussisk karakter«, skrev den russiske ambassade i Oslo på Facebook og fremhævede, at der kun er 200 kilometer til den russiske grænser.

Og det er til trods for, at russerne selv lige har afholdt den store Vostok 2018-øvelse, hvor 300.000 tropper deltog.