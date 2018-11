78-årige Nancy Pelosi overlevede tusindvis af republikanske valgreklamer. Nu vil 21 partifæller af med hende Den 78-årige venstrefløjsveteran Nancy Pelosi er republikanernes yndlingshadeobjekt, men hun slog dem ved kongresvalget. Nu skal hun overbevise sine egne for at blive formand for Repræsentanternes Hus.

FOR ABONNENTER Det var langtfra alle republikanere, der ønskede at gøre denne uges kongresvalg til en afstemning om Donald Trump, men de var til gengæld helt enige om at forsøge at få det til at handle om Nancy Pelosi fra San Francisco.

