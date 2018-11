Uddannelse og bedre sundhed har halveret den globale fødselsrate siden 1950 I halvdelen af verdens lande er der nu udsigt til, at befolkningstallet skrumper. Det gælder bl. a. Kina - og snart også Indien, siger forskeren bag undersøgelsen.

Selv om vi bliver flere og flere mennesker på jorden, er befolkningsvæksten meget ulige fordelt.

Et nyt studie fra University of Washington, offentliggjort i det ansete tidsskrift Lancet, viser at den globale fødselsrate er halveret siden 1950. Dengang fik hver kvinde i snit 4,7 barn - i 2017 var tallet faldet til 2,4 barn per kvinde.

Der bliver stadig født mange børn i især Afrika, men halvdelen af verdens lande oplever nu et ’baby bust’:

Det vil sige, at der fødes for få børn per kvinde til på sigt at opretholde befolkningens størrelse.

Kvinder gifter sig senere

»Det er en markant ændring«, konstaterer professor Christopher Murray fra University of Washington, forfatter til undersøgelsen, over for BBC.

»I takt med at kvinder er blevet mere veluddannede og er kommet ud på arbejdsmarkedet, samtidig med, at de har bedre adgang til sundhedsydelser - ja, så er det ikke så overraskende, at deres fertilitet (forstået som det antal børn, en kvinde vil få i sit liv, red.) er faldet enormt«, siger Murray.

Det spiller også en stor rolle, at kvinder generelt bliver gift i en højere alder end før, siger koordinator James Kiarie fra WHO’s Human Reproduction Team til CNN:

»Ægteskab er en af de største drivere i forhold til børnefødsler over hele verden«, påpeger han.

Et barn per kvinde på Cypern

Dykker man ned i tallene, er det blandt andet de fleste lande i Europa samt USA, Sydkorea og Australien, der har de laveste fødselsrater.

Allerlavest er den på Cypern, hvor hver kvinde i snit får et enkelt barn. Men også i lande som Bosnien og Polen samt i Thailand og Japan får kvinderne nu kun 1,2 - 1,3 barn i gennemsnit.

Fødselsraten i et udviklet land skal være omkring 2,1 barn, hvis befolkningen alt andet lige skal bevare sin størrelse uden indvandring. I Danmark er den cirka 1,8.

I den anden ende af skalaen ligger lande som Niger, Chad, Somalia, Mali og Afghanistan, hvor raten er 6-7 børn per kvinde.

For få kvinder i Kina

Ifølge professor Murray er Kina et af de lande, hvor man sandsynligvis er mest bekymret over sin fødselsrate. Den er omkring 1,5.

Men eftersom der fødes 117 drenge i Kina for hver 100 piger - sandsynligvis på grund af mange aborterede pigefostre - kræves der en markant højere fødselsrate for at holde befolkningens størrelse stabil.

»Antallet af arbejdere i Kina begynder at blive mindre, og det smitter med det samme af på det økonomiske vækstpotentiale. I Indien er fødselsraten stadig over det niveau, hvor befolkningen reproduceres, men snart vil den falde ned under det punkt. Det er en dramatisk ændring«, siger Christopher Murray.

Vesten mærker ikke lavt fødselstal

Han tilføjer, at det får alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, hvis vi i store dele af verden ser »flere bedsteforældre end børnebørn i gaderne«.

»I Japan er man allerede meget bevidst om det faktum, at de ser ind i en fremtid med skrumpende befolkning. Men jeg tror ikke, det er gået op for ret mange lande i Vesten endnu, fordi indvandring har kompenseret for den lave fødselsrate. På globalt niveau er migration bare ikke en løsning«.

Afrika har brug for familieplanlægning

Samlet set forventer FN dog, at verdens befolkning vil nå op på 9,8 milliarder mennesker i 2050. Over halvdelen af tilvæksten vil sandsynligvis ske i Afrika.

Der er flere afrikanske og asiatiske lande, som oplever markante fald i fødselsraten, typisk fordi befolkningen har fået adgang til prævention, siger James Kiarie fra WHO til CNN:

»Der sker hurtige fremskidt. Men i forhold til områder, der har et udækket behov for familieplanlægning, så er det stadig i høj grad i Afrika«.