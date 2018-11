Bjergbestiger, biseksuel og demokrat: En usædvanlig kandidat vinder plads i Senatet for Arizona

FOR ABONNENTER

Det er et bemærkelsesværdigt menneske, der ved midtvejsvalget i USA netop har vundet en plads i det amerikanske Senat for staten Arizona.

Kyrsten Sinema har gennemført en ironman på 15 timer; det er 3.800 meter svømning, 180 km cykling og så lige et maratonløb til at slutte af med. Hun har besteget Mount Kilimanjaro, der er Afrikas højeste bjerg med en top i knap 6.000 meters højde. Hun deler sin arbejdsdag ind i bidder på 15 minutter og gør med en baggrund som socialarbejder en dyd ud af at tage imod besøg fra almindelige mennesker på sit kontor i Washington, hvor hun siden 2013 har haft plads i Repræsentanternes Hus.

Det seneste års tid har hun dog haft travlt med at føre valgkamp, og i nat dansk tid - næsten en uge efter, at optællingen efter midtvejsvalget gik i gang - blev Kyrsten Sinema erklæret som vinder i en stat, som republikanerne ellers har siddet tungt på. Resultatet får iagttagere til at pege på, at Arizona kan være en mulig såkaldt svingstat, der kan få afgørende betydning for udvalget af næste præsidentvalg.

Men tanken melder sig, om Kyrsten Sinema egentlig er idealist eller opportunist? Mere om det senere. Først lidt fakta om hvorfor valget af den 42-årige kvinde er historisk. Hun er den første demokrat i den sydvestlige stat, der er blevet valgt til Senatet siden valget i 1988. Altså i 30 år. Hun er den første kvindelige politiker fra Arizona, der bliver stemt ind i Senatet. Og så bliver hun nu den første erklærede biseksuelle person, der tager en af de 100 pladser i det ene af de to kamre, der udgør USA’s føderale lovgivende forsamling.

Den uddannede jurist Kyrsten Sinema er vokset op med middelklasseforældre, der blev skilt. Da stedfaderen mistede sit job, måtte familien i et par år bo på en forladt benzintank, og Sinema har om den del af sin baggrund blandt andet fortalt, at der ikke var råd til at betale for elektricitet, at de ikke havde noget toilet, og at hun gik i tøj, hun havde fået fra kirken. Stedfaderen fik job igen, og livet løftede sig, men Sinema har erklæret, at det var de oplevelser, der fik hende til at blive politisk aktiv. Nogle medier har dog sået tvivl om, hvor fattig hendes barndom var.

Under alle omstændigheder engagerede Kyrsten Sinema sig fra en ung alder i vilkårene for samfundets svage, da hun tog job som socialarbejder i en skole i et område af Phoenix med høj fattigdom. Her byggede hun et omklædningsrum om til et center, hvor forældre blandt andet kunne hente tøj til deres børn. Hun var politisk aktivist i det venstreorienterede parti The Green Party og arbejdede i 2000 for forbruger- og miljøaktivisten Ralph Nader, der flere gange stillede op som uafhængig kandidat til posten som præsident.

Væk fra sidelinjen

Hun har været erklæret modstander af krigene i Irak og Afghanistan, har været en arg kritiker af kapitalisme og har ført an i kampen mod politikere, der ville forbyde ægteskaber mellem personer af samme køn. Men tidligt i sin politiske løbebane fandt hun ud af, at det var umuligt at opnå reel indflydelse, når man står ude på sidelinjen og råber ad de to store etablerede partier. Derfor registrerede hun sig som demokrat og stillede op til den lovgivende forsamling i Arizona, hvor hun blev valgt ind i 2004, 28 år gammel - som den yngste i staten.

Med stor energi talte hun imod strenge immigrationslove og begrænsninger i abort og kunne se sig selv blive politisk marginaliseret, indtil hun begyndte en mere midtsøgende stil. Den bragte hendes ved valget i 2012 til en plads i Repræsentanternes Hus, og ifølge politiske iagttagere er det netop hendes evne til at søge brede samarbejder på tværs af demokrater og republikanere, som er en af nøglerne til hendes succesrige kampagne og valgsejr i år. Hun har således i Repræsentanternes Hus stemt i tråd med præsident Trumps politik ved 60 procent af afstemningerne.

På den ene side har hun arbejdet hårdt imod et forslag om at rulle Obamas store sundhedsreform tilbage, på den anden side har hun arbejdet sammen med republikanere om højere sikkerhed ved grænsen mellem Arizona og Mexico. Kyrsten Sinema er fraskilt og selverklæret ’Prada-socialist’ med over 100 par sko. Hun bliver beskrevet som en problemknuser, men ved et vælgermøde fik hun skudsmålet »en demokrat i fåreklæder«.

Hyldede John McCain

Uanset hvad har hun tag i vælgerne i Arizona. En af forklaringerne er, at hun ved valget nød godt af nogle demografiske forandringer. Tusindvis af borgere har det seneste år flyttet fra Californien - en demokratisk bastion - til nabostaten mod øst, Arizona, hvor der i forvejen bor et stigende antal latinamerikanske vælgere, som Sinema havde godt fat i. En anden forklaring er, hun med sine aktivistiske evner har rejst store summer til at drive en velsmurt kampagnemaskine. En tredje forklaring er, hun ikke kun har fået fat i uafhængige vælgere, men også har fået republikanske tvivlere til at skifte sidde.

Da det endelige valgresultat forelå, gik Kyrsten Sinema på talerstolen foran en forsamling af krigsveteraner. Der er ingen tvivl om, at hun talte lige ind i midtsøgende vælgeres hjerte, da hun i sin sejrstale hyldede John McCain, der var republikansk senator i Arizona fra 1987 til sin død i år. Sinema slog fast, at hun i sit arbejde ville følge hans eksempel og »sætte landet før partiet«. Hun sagde blandt andet om at søge kompromisser i det politiske arbejde.

»Arizona har bevist, at der er en bedre vej fremad. Vi kan samarbejde med folk, der er anderledes end os. Vi kan blive venner med folk, der er anderledes end os, og vi kan elske og tage os af mennesker, der er anderledes end os«.

Måske giver det slet ikke mening at putte en politiker ind i en kasse som enten idealist eller opportunist.

