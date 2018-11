Dansk tøven koster russiske Gazprom mindst 750 millioner kroner

Danmark og regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sidder som en ’prop’ i Østersøen, hvor de manglende danske tilladelser til den omstridte Nord Stream 2-gasledning begynder at gøre ondt. For første gang sætter det russiskkontrollerede selskab Nord Stream 2 nu tal på tabene. Og det er ikke småpenge, der er tale om. Trakasserierne om linjeføringen ved Danmark vil koste mindst 750 millioner kroner ekstra i budgettet, vurderer selskabets øverste talsmand, Ulrich Lissek.

På et møde i København kom Lissek, der også koordinerer selskabets kontakter med de berørte lande med tal og tid på omkostningerne ved de manglende danske tilladelser.

»Det er klart, at vi ikke kan hekse, der bliver forsinkelser, og det kommer til at koste et trecifret millionbeløb (i euro, red.). Sådan er realiteterne, vi taler måske om tre måneders forsinkelse, men det er dog ikke meget for et projekt som dette med en seks år lang anlægsfase«, forklarer Ulrich Lissek.

En del af de danske forsinkelser kan kompenseres, ved at øvrige dele af rørledningen bygges i ’bidder’, der så til sidst samles, men det er åbenlyst, at Danmark nu er ved at give Gazprom, Moskva og Berlin problemer.

Høring om alternativ rute

I Rønne startede høringsfasen onsdag om eventuelle miljøproblemer og andre gener ved den såkaldt alternative rute vest og nord om Bornholm, som det russisk kontrollerede selskab indleverede i august efter otte måneders venten på tilladelse til at føre ledningen gennem dansk territorial farvand.

Den oprindelige ansøgning fra Nord Stream 2 følger den eksisterende Nord Stream-gasledning. Ansøgningen behandles fortsat i det danske udenrigsministerium, der skal vurdere de sikkerheds- og forsvarspolitiske følger af endnu en russisk gasledning i dansk territorialfarvand.

Danmark ’skynder sig langsomt’ og vil gerne har EU til at overtage ansvaret, samtidig med at man venter på en russisk-ukrainsk aftale om fortsat russisk brug af de ukrainske transitrørledninger. De to ting falder ikke på plads foreløbig, så der er ingen udsigt til, at russerne snart får et ja eller et nej til den første rute. Ruten vest og nord om Bornholm kan Danmark derimod ikke direkte forhindre, da den skal ligge i den danske økonomiske zone, hvor alene store miljøskader eller problemer for skibstrafikken berettiger til et dansk nej.

Hidtil har Nord Stream 2 ikke villet forholde sig til problemerne med Danmark, der som det eneste land langs ruten i Østersøen ikke har givet tilladelse til byggeriet. Men om få uger når rørledningen det punkt syd for Bornholm, hvor arbejdet må stoppe, indtil det er klart, om vejen skal gå syd om Bornholm gennem dansk territorialfarvand, eller om det bliver ’plan b’ vest og nord om klippeøen og uden for territorialfarvandet.

USA godt tilfreds

Lektor Trine Villumsen Berling fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet følger samspillet mellem energipolitik og sikkerhedspolitik. Hun mener, at de danske forsinkelser passer USA godt. USA og præsident Trump har gjort Nord Stream 2 til et symbol på for stor tysk og europæisk afhængighed af Rusland.

»Det er et klart amerikansk ønske, at Danmark siger nej, og der har været rigtig mange amerikanske besøg i København med fokus på det emne. USA har et problem med den alternative rute vest og nord om Bornholm, fordi Danmark ikke bare kan sige nej i dansk økonomisk zone, men det er et klart ønske fra USA«, siger Trine Villumsen Berling.

Og nu bliver gasledningen i det mindste dyrere og forsinket?

»Ja, og vi viser Rusland, at vi står ved vores holdninger, og at man kan regne med Danmark. Mange mener, at det giver kredit i USA, men der er ikke rigtig nogen dokumentation for de fordele, en småstat får, hvis den står fast over for Rusland«.

Og hvilket indtryk har Rusland og Tyskland af Danmark?