Theresa May: Alle er imod hende – men de er også imod hinanden

Det er den største politiske krise i nyere britisk politik.

BBC tog de de store ord frem, da stationen skulle beskrive det politiske kaos, premierminister Theresa May sidder midt i. Og det er store ord i en nation, som gennem årene har haft borgerkrig i Nordirland, store interne EU-opgør og blandt andet et stort internt opgør efter Irakkrigen i 2003, men det er, som de britiske kommentatorer formulerer det, vand i forhold til det, man står i netop nu.

På vej ud af EU og med en premierminister, hvis ministre forlader hende i hobetal, så det torsdag blev »breaking news«, da der var en minister, der ikke var gået. Det var miljøminister Michael Gove, der stod i spidsen for Brexit-kampagnen tilbage i 2016, sammen med nu tidligere udenrigsminister Boris Johnson og nu tidligere Ukip-leder Nigel Farage. Gove forsøgte at blive premierminister efter Brexit-afstemningen, men måtte se sig overmandet af Theresa May.

Det er stadig hende, der har bolden, men hun har ikke mange at spille den til. Skuer hun ud over det britiske parlament, Underhuset, er det eneste flertal, hun kan få øje på, det flertal, der er imod hende. Det er så ikke et operativt flertal, for det eneste, dette flertal kan blive enige om, er at sige nej til den Brexit-aftale, Theresa May og EU, med franskmanden Michel Barnier i spidsen, har forhandlet hjem, og som blev offentliggjort tirsdag aften og præsenteret for Parlamentet onsdag.

Normalt skal May »bare« sikre sine 315 konservative og støttepartiet, DUP, fra de nordiske unionister, hvis fremmeste fokus er hjemme i Belfast, for at have flertallet på plads.

Men når det drejer sig om Brexit, er de enkelte partier splittet på kryds og tværs. Der er brexiteers, der vil helt ud og ikke have noget med EU at gøre, der er remain’ere, der helst vil blive, og så er der alle variationerne.

Hvis Theresa May starter med at se på sine egne Tory1er, som de konservative kaldes, kan hun, i en optælling, som avisen The Guardian har foretaget, regne med godt 220 stemmer.

De fordeler sig med en stor klump, der stemmer med May og mener, at aftalen er den bedst opnåelige i situationen. Guardian mener, at der er 176 af dem. Så er der en ganske lille fraktion, på 8, som helst havde set en norsk model, hvor Storbritannien var blevet tæt knyttet il EU, men uden stemmeret. Som netop Norge. Og så er der dem, avisen kalder »de nervøse remain’ere«. De stemte for at blive i EU, men de er ikke tilfredse med aftalen. På den anden side advokerer de heller ikke for en ny folkeafstemning. Der er omkring 21 af dem.

Ovre i Labour er der en lille gruppe, Guardian anslår dem til 13, som er remain’ere, og som frygter et tilbageslag for partiet, hvis man af taktiske hensyn – læs: for at slippe med Theresa May – stemmer nej til hendes aftale og ender med den »No deal«, ingen aftale, som de fleste er enige om vil være en katastrofe. Der er også en lille gruppe Labour-folk, som altid har været EU-modstandere, her kan nogle af dem tænkes at støtte Mays udtrædelsesaftale.

Alt i alt de godt 220, så May skan flytte mange for at nå op på de 320.

I sit eget parti kan hun ikke flytte de hardcore brexiteers som Jacob Rees-Mogg, formand for ERG, European Research Group. Han vil helt af med May og har udtrykt mistillid. I løbet af torsdag og fredag fulgte flere efter, så der var godt 20, men et stykke op til de 48, der kan udløse en tillidsafstemning. Men måske kan May flytte nogle af de mere »vaklende konservative«, som Guardian kalder dem og anslår deres antal til 65. Endelig er der en lille gruppe konservative, anført af tidligere erhvervsminister Anna Soubry, der vil have en ny folkeafstemning for helt at undgå Brexit. De er seks, anslår Guardian.

Labours fortrop, med formand Jeremy Corbyn i spidsen, vil stemme nej. Man har lurepasset hele vejen igennem og opstiller seks krav, som Theresa May ikke kan forhandle igennem i EU.

Mays normale støtteparti, DUP, læner sig også mod et nej, men de er blandt dem, premierministeren håber at kunne få over på sin side. Modsat SNP, det skotske nationalistparti, som har magten i Skotland, og som på ingen måde ønsker at træde ud af EU. De støtter ikke Mays aftale, de vil, som flere Labour-folk og enkelte konservative, have en ny folkeafstemning. Det samme vil det grønne parti og det lille walisiske Plaid Cymru.