Trump har sine svar til Ruslands-undersøger klar Robert Mueller, der undersøger, om Rusland blandede sig i præsidentvalget i 2016, får snart svar fra Trump.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger til journalister, at han er klar med sine svar til den særlige anklager, Robert Mueller, der undersøger om Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det siger Trump ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters til journalister fredag.

Trump understreger dog, at han ikke har afleveret svarene endnu. Han sagde intet om, hvornår han vil aflevere sine svar.

Præsidenten forklarer videre, at det ikke er hans advokater, der har skrevet svarene, men derimod er ham selv.

»Mine advokater skriver ikke svarene, jeg skriver svarene, siger Trump ifølge AP.

Robert Mueller, der tidligere har været chef for FBI, blev i maj bedt om at undersøge om, og eventuelt hvordan Rusland har blandet sig i præsidentvalget i 2016, hvor Trump blev valgt.

»Man skal altid være forsigtig, når man besvarer spørgsmål fra folk, der formentlig har dårlige intentioner, siger Trump ifølge AP.

»Men jeg svarede på spørgsmålene meget rutinemæssigt.

Præsidenten har flere gange anklaget den særlige anklagers undersøgelse for at være en 'heksejagt' og for at sympatisere med hans politiske modstandere.

Det blev ikke uddybet, hvad præsidenten har svaret på. Der har tidligere ifølge AP været tale om, at Trump ville svare på spørgsmål med henvisning til om hans kampagne samarbejdede med russerne, men ikke om hvorvidt han har forhindret rettens gang.

Han fastholder i samme forbindelse sin uskyld. Samtidig kom han med en ny runde angreb, da han sagde, at 'der aldrig burde have været nogen Mueller-undersøgelse'.

Det er ifølge Trump spild af millioner af dollar.

ritzau