Costa Rica tillader homoægteskaber

Personer af samme køn får tilladelse til at gifte sig i Costa Rica fra 2020. Det har landets forfatningsdomstol besluttet.

Costa Rica bliver dermed det første land i det traditionelt socialt konservative Centralamerika, som tillader homoægteskaber.

Med beslutningen går Costa Rica med på den linje, som er blevet lagt af den interamerikanske domstol for menneskerettigheder. Denne domstol opfordrede i januar alle lande i regionen til at lovliggøre homoægteskaber.

Med beslutningen har præsident Carlos Alvarado Quesada, som tiltrådte i maj, indfriet et af sine valgløfter.

»Nu er det kun et spørgsmål om tid. Vi vil se fuldstændig lige rettigheder blive indført - kærligheden vil sejre«, skriver præsidenten på Twitter i en kommentar til domstolens beslutning.

Tradition for tolerance

Præsidentvalget i Costa Rica kom for en stor del til at handle om homoægteskaber og Costa Ricas traditioner for at være et tolerant land.

Venstrefløjskandidaten Alvarado Quesadas hovedmodstander ved valget var den ultrakonservative prædikant Fabricio Alvarado Muñoz, der var stærkt kritisk over for homoseksuelle ægteskaber.

I de seneste år er homoægteskaber blevet tilladt i Argentina, Brasilien, Colombia, Uruguay og dele af Mexico.

Ifølge en meningsmåling fra tænketanken Ciep på Costa Ricas Universitet er det kun knap 30 procent af vælgerne i landet, som støtter homoægteskaber.

Tilladt i 24 lande

I 2001 blev Holland det første land i verden, der tillod ægteskaber mellem personer af samme køn.

Derefter har mindst 24 lande fulgt trop.

Argentina var i 2010 det første sydamerikanske land, som tillod vielser af homoseksuelle par. Danmark kom på banen året efter, mens Brasilien, Uruguay, New Zealand, Frankrig og dele af Storbritannien sagde ja året efter.

Tyskland kom med på listen som det 24. land i 2017.

