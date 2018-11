Topløse kvinder afbrød Franco-mindedag Femen-aktivister afbrød Franco-tilhængere på årsdagen for generalens død og blev eskorteret væk af politiet.

Spansk politi greb søndag ind for at forhindre uroligheder ved en demonstration i den spanske hovedstad, Madrid.

Her var en mindre gruppe demonstranter samlet for at markere årsdagen for general Francisco Francos død.

Ifølge politiet var omkring 200 Franco-støtter mødt op på Plaza de Oriente, pladsen hvor Franco holdt sine taler under sit militære diktatur fra 1939 til sin død i 1975.

Mange af demonstranterne bar flag, paraplyer og slips med de farver, der kendetegnede fascistpartiet Falange under Francos tid.

Tre topløse kvinder fra den feministiske Femen-bevægelse afbrød demonstrationen, da de stormede mod menneskemængden.

På deres bare overkroppe havde kvinderne skrevet 'lovlig fascisme' og 'national skam' som en kritik af de forsamledes opbakning til den afdøde general.

Nogle personer i mængden reagerede vredt og forsøgte at overfalde kvinderne, som blev eskorteret væk af betjente.

Årsdagen markeres af personer på den yderste højrefløj, som regel på den søndag der falder tættest på Francos dødsdag, den 20. november 1975.

I september godkendte parlamentet i Spanien planer om at åbne Francos grav og flytte hans jordiske rester.

Francos familie ønsker at begrave den tidligere militære leder i et familiegravsted i Madrid.

Det passer den spanske regering godt. Den ønsker at flytte Francos grav til et sted, hvor det er vanskeligere for hans tilhængere at hylde ham.

Franco styrede Spanien med hård hånd, efter at han vandt borgerkrigen i 1930'erne, og indtil han døde i 1975.

På nuværende tidspunkt ligger Franco begravet i et mausoleum, der er del af et større mindekompleks opkaldt efter Franco selv.

Monumentet med mausoleet blev bygget af fangearbejdere, der var modstandere af generalens styre. Omkring 34.000 mennesker, der blev dræbt på begge sider under den spanske borgerkrig, er begravet her.

