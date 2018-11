Politiken i Mexico: Desperate migranter springer ud foran lastbiler for at få et lift. Det lykkes for nogle, resten må vandre videre Yderligere 1.800 karavanemigranter ventes at ankomme til Tijuana ved grænsen til USA inden weekenden. Politiken gik med nogle af dem langs mexicanske motorveje på det sidste stykke mod deres mål. Håbefulde og uden viden om, hvad der ventede dem i grænsebyen, hvor over 3.000 migranter allerede sidder fast i et håbløst tomrum.

FOR ABONNENTER Da en lastbil sænker farten, ser et par unge mænd deres snit til at prøve at få sat fut under de sidste 142 kilometer af en rejse, der allerede har udgjort flere tusind kilometer. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind