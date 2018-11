Isoleret og fjendtlig stamme på ø dræber ung amerikaner Den fjendtlige og uberørte stamme på øen North Sentinel har dræbt en amerikaner, der forsøgte at gå i land.

En indfødt stamme på øen North Sentinel har lørdag dræbt en 27-årig amerikaner, der forsøgte at gå i land på øen. Stammen er en af de sidste i verden, der ikke er berørt af moderne civilisation.

Det bekræfter indisk politi onsdag over for nyhedsbureauet AFP.

Øen North Sentinel er en del af øgruppen Andamanerne i Den Bengalske Bugt sydøst for Indien.

Den stamme, der bor på øen, har tidligere voldeligt modsat sig kontakt med omverden. Det var også tilfældet, da amerikaneren John Allen Chau lørdag gik i land ifølge indisk politi.

Det er i henhold til indisk lov ulovligt at forstyrre stammen. Lokale fiskere i området har dog set den amerikanske turist gå i land. Her beskød øens beboere ham med pile.

»Han blev angrebet med pile, men fortsatte med gå i land. Fiskerne så stammefolket lægge et reb om hans hals og slæbe ham efter sig, siger en unavngiven person ved indisk politi til AFP.

»Fiskerne var bange og flygtede. Men de vendte tilbage næste dag og fandt hans lig på stranden.

Indisk politi forsøger nu at få fat i amerikanerens lig, så det kan bringes hjem til pårørende.

Ulovligt at beskytte øen

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har ingen frivilligt forsøgt at sætte et ben på øen siden 1990'erne.

Det er med henblik på at beskytte stammen, at det er gjort ulovligt at besøge øen. Man frygter blandt andet, at stammens møde med bakterier fra omverdenen kan få fatale konsekvenser.

En talsmand fra politiet ved navn Jatin Narwal fortæller dpa, at den amerikanske turist blev ført til øen af fiskerne, som nu er anholdt.

»Den 27-årige turist, en amerikansk statsborger, tog en kano fra den båd, som satte ham af nær øen, siger Narwal til dpa.

Det er tidligere sket, at stammen har slået uventede gæster ihjel.

I 2006 brød to fiskeres båd fri, mens den lå for anker nær øen, og fiskerne sov. Bølgerne bar båden til øens strand. Her blev fiskerne dræbt af stammen.

Foto: Gautam Singh/AP Øen North Sentinel set fra luften.

