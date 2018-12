Rumænsk minister ville forbyde rumænere adgang til Rumænien. Indtil han ikke ville det mere og kaldte det en uheldig bemærkning

Ambassadøren talte længe og engageret om Rumæniens kommende formandskab for EU. Det hviler på fire søjler, sagde hun, den rumænske EU-ambassadør, Luminita Teodora Obobescu, under en morgenmadsbriefing på Hotel Thon i Bruxelles. Fire søjler, hvor EU under rumænsk ledelse skal blive stærkere økonomisk, et mere sikkert sted at leve, have en stærkere global stemme og samtidig værne om de fælles værdier.

Det hele garneret med politiske buzzwords om vækst, samarbejde, innovation, digitalisering, bæredygtighed og cyber- sikkerhed. Og pakket ind i det, rumænerne selv ser som formålet med deres formandskab, der starter 1. januar: At borgeren skal være i centrum. Og at det er vigtigt at få de unge med.

Hvis ikke man vidste andet, kunne man tro, at dette var en helt almindelig orientering om prioriteterne for et kommende EU-formandskab. At det var business as usual, de mange journalister, lobbyister og EU-ansatte fik serveret sammen med kaffen, juicen, bollerne og de små croissanter. Uden at fornærme nogen er det ikke første gang, et formandskab vil have vækst og sikkerhed samt værne om værdierne og have borgeren i centrum.

Men det er altså under tre uger siden, at den rumænske præsident offentligt sagde, at hans land ikke var klar til at overtage formandskabet, og at han, præsident Klaus Iohannis, derfor mente, at regeringen burde gå af. Det er lidt over tre uger siden, at Rumæniens europaminister gik af. Det er halvanden måned siden, at EU-kommissionen forstærkede kritikken mod Rumænien for at være korrupt og i strid med EU’s grundlæggende værdier. Og det er bare få dage siden, at den rumænske finansminister ville indskrænke arbejdskraftens fri bevægelighed og kræve, at rumænere, der har arbejdet over fem år i udlandet, ikke skal have lov til at komme hjem igen.





Halvår med Brexit og valg





Tilbage til præsidenten. For næppe havde han advaret om, at Rumænien ikke var klar til formandskabet, før der kom små pip i den internationale presse om, at Finland – som har formandskabet efter Rumænien, altså i andet halvår af 2019 – var klar til at overtage fra rumænerne. Det er ikke sket før, og de små pip forstummede da også hurtigt, da rumænerne lod forstå, at de ikke havde tænkt at trække sig, hverken fra formandskab eller regeringsmagt, uanset hvad præsidenten så ellers måtte mene.

Der har længe været bekymringer i forhold til Rumæniens evner til at klare et formandskab, der som bekendt går på skift mellem EU’s medlemsstater. De bekymringer har der været tidligere i EU; Bulgarien har lige haft formandskabet, og Grækenland havde det i 2014, lige midt i den græske krise, så EU går ikke i stå, fordi et ’formandskabsland’ ikke er toptunet. Det går bare langsommere.

Det særlige for Rumænien er, at landet, der skal lede EU i et halvår, hvor Storbritannien går ud, mens EU går i valgkamp og alle topposterne skal genbesættes, selv står selv på EU’s anklagebænk.

Som med Polen og Ungarn handler det om indgreb i de helt grundlæggende rettigheder. I Rumæniens tilfælde har man indskrænket anklagemyndighedens uafhængighed og fyret den offentlige anklager. Regeringens forsvar er, at den ser anklagemyndigheden som symbolet på den politistat, der i følge regeringen stadig lever i det skjulte i Rumænien. 29 år efter kommunismens og Ceausescus fald. Den forklaring giver EU ikke meget for.

Internt i Rumænien understreger præsident Klaus Iohannis advarsel til EU om formandskabet det betændte forhold mellem netop præsidenten, der er national-liberal, og regeringen, der er socialdemokratisk. At det er sådan, lagde præsidenten ikke engang skjul på, da han i slutningen af oktober var i EU-parlamentet og tale om EU’s fremtid, ligesom Løkke var i denne uge. Iohannis fik drøj kritik, men han var nærmest enig i kritikken.

Det var premierminister Viorica Dancila ikke, da hun var på besøg et par uger før præsidenten. Man skal vide det for at forstå, at de kommer fra samme land.

Hun sidder så i øvrigt kun på posten, fordi de rumænske socialdemokraters egentlige leder, Liviu Dragnea, ikke kan være premierminister, da han er blevet dømt for valgsvindel.

Det er det land, der 1. januar sætter sig i spidsen for EU med en spritny minister i stolen..