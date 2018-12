Sagen forfra: Afstemning udskudt af frygt for stort nederlag

Theresa May følte sig tvunget til at udskyde sandhedens time for sin Brexit-aftale med EU. Mange vil nu forsøge at udnytte premierministerens store krise. Briterne kan ende med at brase ud af EU uden en aftale – eller at skulle stemme om Brexit igen.