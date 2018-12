Sårbare lande: Vores klimaproblemer kan blive jeres i morgen

Vores lande er allerede ved at blive ødelagt af oversvømmelser og ekstremt vejr. Snart kan det ramme jer andre.

Sådan lyder budskabet fra en gruppe af 48 lande, der tæller ulande og lavtliggende østater, som er særligt sårbare over for klimaforandringer.

Meldingen kommer torsdag på den næstsidste dag af FN-klimakonferencen COP24 i Katowice i Polen.

»Vi repræsenterer nationer - som min egen - der står over for udslettelse«, lyder det fra Hilda Heine, præsident for Marshalløerne i den vestlige del af Stillehavet og nuværende formand for de sårbare lande i Climate Vulnerable Forum.

Hun sender en advarsel i retning af de lande, som ifølge hende ikke gør nok for at begrænse den globale opvarmning, som blandt andet fører til havstigninger.

»Det, som de mest sårbare lande skal håndtere i dag, risikerer andre lande at skulle håndtere i morgen«, siger præsidenten.

På klimamødet i Polen skal der blandt andet opnås enighed om, hvordan man kan omsætte de lidt luftige løfter i klimaaftalen fra Paris til virkelighed. Landene skal også diskutere, hvordan de kan øge ambitionerne på klimaområdet.

Men spørger man den tidligere præsident for Maldiverne og nuværende formand for Alliancen af Små Østater (Aosis), Mohamed Nasheed, er det langtfra imponerende, hvad der foregår i forhandlingslokalerne.

Han skælder blandt andet ud over, at USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kuwait hidtil har nægtet at byde en videnskabelig rapport om fordelene ved at begrænse Jordens opvarmning til 1,5 og ikke 2 grader 'velkommen'. Spændet er det, som landene blev enige om i Parisaftalen.

»De lytter slet ikke (til videnskaben, red.)«, siger Mohamed Nasheed.

Det er meningen, at COP24 skal afsluttes fredag, men det ventes at trække ud.

Sent onsdag forsøgte EU, Norge, Canada og en række andre lande at puste nyt liv i forhandlingerne ved at love at skærpe deres nuværende klimamål. Alle landene i Parisaftalen skal efter planen lave nye klimamål inden 2020.

ritzau