Med forsvarsminister Mattis’ afgang forsvinder den vigtigste fortaler for USA’s militære engagement i Europa, vurderer militærforsker. Putin kan varme sig ved, at Trump nu vil give Rusland friere spil i Mellemøsten.

Der er god grund til, at amerikanske politikere er på den anden ende over James Mattis meddelelse om, at han trækker sig som USA’s forsvarsminister.