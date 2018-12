Rystende, sørgeligt og farligt: Trumps partifæller er chokerede over forsvarsministers afgang

USA er på vej ud ad en forkert og farlig kurs på grund af præsident Donald Trump. Det kunne lyde som ord, der vanligvis ville komme fra Trumps største kritikere hos demokraterne, men det er det ikke.

Advarslerne strømmer ud fra præsidentens egne partifæller, efter at forsvarsminister James Mattis har meddelt, at han trækker sig, fordi han er uenig med Donald Trump i USA’s sikkerheds- og udenrigspolitik.

Den republikanske senator Marco Rubio opfordrer alle til at læse Mattis’ opsigelsesbrev.

»Det gør det fuldkommen klart, at vi har kurs mod en række alvorlige politiske fejl, der vil true vores nation, skade vores alliancer og styrke vores modstandere«, skriver Marco Rubio på Twitter.

I sit opsigelsesbrev skriver Mattis, at han mener, at USA kun kan opretholde sin rolle som den frie verdens fremmeste nation ved at pleje og respektere sine allieredes interesser, og at han trækker sig, fordi han er uenig med Donald Trump. Mattis’ opsigelse kommer dagen efter, at Trump til manges overraskelse meddelte, at han trækker USA’s tropper ud af Syrien.

Marco Rubio opfordrer til, at han og hans partifæller nu må forsøge at bringe Trump på bedre tanker.

»Jeg håber, at vi, der har støttet denne regerings initiativer gennem de seneste to år, kan overbevise præsidenten om at vælge en anden kurs«, skriver Marco Rubio.

Den republikanske guvernør i Ohio, John Kasich, bruger stærke ord om sagen:

»Dette kaos, både ude og hjemme, bringer USA i fare og må stoppe øjeblikkeligt«, skriver John Kasich på Twitter.

Sørgerligt og rystende

Den republikanske senator Ben Sasse siger, at det er en »sørgelig dag« for USA.

»General Mattis gav råd, som præsidenten havde brug for at høre«, siger Ben Sasse i en pressemeddelelse.

James Mattis er kendt for at være regeringens interne kritiker af Trumps ’America First’-strategi. Strategien går blandt andet ud på, at USA skal fremme sine egne sager, også når det er til ulempe for USA’s allierede, og når det indbefatter at gøre sig til venner med autoritære regimer som Rusland og Saudi-Arabien. Mattis er ligeledes anset for at være en kritiker af præsidentens påstand om, at terrororganisationen Islamisk Stat er besejret.

Den kritik af præsidentens politik er nødvendig, signalerer Ben Sasse:

»Mattis mener med rette, at Rusland og Kina er vores klare modstandere, og at vi er i krig med jihadister over hele kloden, der planlægger at dræbe amerikanere herhjemme. Isolationisme er en svag strategi, der vil skade amerikanerne og amerikanske allierede. Radikale islamiske jihadister er stadig i krig med os, og nej, Islamisk Stat er ikke væk«.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, udtrykker sig normalt i meget diplomatiske vendinger om præsidenten, men i en pressemeddelelse siger han, at han er rystet.

»Jeg mener, at det er afgørende, at USA plejer og styrker de alliancer, som efter 2. Verdenskrig er blevet omhyggeligt opbygget af begge partier. Vi må også bevare en klar forståelse for vores venner og fjender og anerkende, at lande som Rusland og andre er det sidste. Så jeg var ked af at høre, at forsvarsminister Mattis, som deler de synspunkter, snart vil forlade regeringen«, siger Mitch McConnell og fortsætter:

»Men jeg er særlig rystet over, at han trækker sig på grund af stor uenighed med præsidenten om disse og andre aspekter af USA’s globale lederskab«

McConnell opfordrer præsidenten til at vælge en ny forsvarsminister, »som deler forsvarsminister Mattis’ forståelse af disse afgørende principper«.