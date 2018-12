De Gule Vestes demonstrationer stilner af Demonstrationerne i Paris lørdag gik roligere for sig end tidligere, men fransk politi har anholdt over 100.

Den franske protestbevægelse 'De Gule Veste' var lørdag på gaderne i Paris i mindre antal end tidligere.

Omkring 2.000 mennesker deltog i demonstrationerne i den franske hovedstad lørdag, vurderer fransk politi. For en uge siden deltog omkring 4.000, og for to uger siden var der cirka 10.000 demonstranter på gaderne i Paris.

Politiet har anholdt 109 personer i hovedstaden Paris under lørdagens demonstration. Af dem er syv fortsat tilbageholdt.

Til sammenligning blev flere hundrede anholdt for to uger siden, da demonstrationerne udviklede sig voldeligt.

Lørdag var den første dag i juleferien. Selv om et par tusinde 'Gule Veste' demonstrerede, slentrede turister hen ad hovedstrøget Champs-Élysées, mens et mylder af mennesker fik ordnet de sidste juleindkøb.

Lørdag aften kom det dog til sammenstød mellem 'De Gule Veste' og politiet, der brugte vandkanoner og tåregas til at sprede demonstranterne.

På forhånd har demonstranterne været uenige om, hvorvidt de skulle gennemføre lørdagens demonstration i Paris eller den nærliggende by Versailles.

Det fik politiet til at lukke Versailles-slottet og dets store haver, der er et populært turistmål, hele lørdagen.

Men lørdag dukkede kun få demonstranter op ved Versailles. De fleste samledes i stedet ved kirken Sacré-Coeur i Paris-kvarteret Montmartre.

To af de helt store turistattraktioner i Paris, Eiffeltårnet og kunstmuseet Louvre, har begge været lukket under tidligere demonstrationer, men holdt åben lørdag.

ritzau