Optælling: Regeringsparti vinder jordskredssejr i Bangladesh

Regeringspartiet i Bangladesh har fuld opbakning fra vælgerne til at fortsætte i regering.

Det viser de foreløbige resultater søndag aften ifølge tv-stationen Channel 24, der indsamler resultater fra hele landet.

Premierminister Sheikh Hasinas regeringsparti, Awami Liga, har ikke haft problemer med at nå op på de 151 mandater, der skal til for at sikre sig et flertal. Dermed står partiet til at beholde regeringsmagten, rapporterer tv-stationen.

Hen under aften sikrede partiet sig flere mandater. Omkring klokken 23.30 lokal tid (18.30 dansk tid) havde Awami Liga og dets allierede sikret sig 191 pladser i parlamentet, mens oppositionen måtte nøjes med blot fem.

Oppositionsalliancen betegner imidlertid valget som en 'farce'. De opfordrer valgkommissionen til at erklære valget ugyldigt.

»Vi kræver, at et nyt valg holdes under en neutral regering hurtigst muligt, siger oppositionsleder Kamal Hossain.

Premierminister Hasina anerkendes for at have styrket økonomien i det fattige land. Men hun kritiseres samtidig for sin hårdhændede fremfærd mod oppositionen og for at klæbe fast på taburetten.

Valgkampen har været præget af dødelig vold og dyb politisk splittelse.

Også selve valgdagen blev en blodig affære. 13 mennesker meldes dræbt i sammenstød mellem tilhængere af regeringspartiet og oppositionsalliancen BNP, oplyser politiet.

Desuden er tre mænd blevet skudt og dræbt af politiet. En politiassistent meldes dræbt af bevæbnede oppositionstilhængere.

ritzau