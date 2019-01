Demokraterne gør klar til at konfrontere Trump, men hvor langt vil de gå?

Det nye år var endnu ikke skålet ind, da Elizabeth Warren demonstrerede, at 2019 kommer til at handle mest om 2020. I hvert fald i amerikansk politik.

Den 69-årige demokratiske senator fra Massachusetts meldte sig nytårsaftensdag som den første tunge kandidat i kampen om at blive Det Demokratiske Partis præsidentkandidat ved valget i 2020 og satte dermed strøm til partiets debat om, hvem der skal møde Donald Trump, og ikke mindst hvordan han skal bekæmpes.

I en præsentationsvideo rundsendt til sine støtter giver hun sit bud. Han skal slås med nogle af sine egne midler, men med meget anderledes konklusioner.

Elizabeth Warren beskriver den amerikanske middelklasse som »under angreb,« og ligesom Donald Trump gjorde det i sin sidste valgvideo inden præsidentvalget i 2016, udpeger hun også, hvem der står bag. Men hvor Donald Trumps video dengang viste billeder af den amerikanske centralbankchef og investoren George Soros og blev kritiseret for at spille på en gammel konspirationsteori mod jøder, taler Elizabeth Warren om milliardærer og store virksomheder, som får Donald Trump og andre republikanske præsidenter til at give dem en større del af kagen.

Elizabeth Warren hører hjemme på den demokratiske venstrefløj. Hun beskrives ligesom Donald Trump som en økonomisk populist. Hendes hovedpointe er, at Trump har svigtet dem, han hævder at beskytte.

Ligesom Donald Trump gjorde, gør Elizabeth Warren, der blev valgt til Senatet i 2013, meget ud af, at hun egentlig ikke er politiker, men er kommet til Washington for at rydde op. Videoen er optaget hjemme i hendes køkken. Kontrasten til demokraternes sidste præsidentkandidat, Hillary Clinton, er markant på mange niveauer, men på én måde er de to i samme situation. De er oppe imod en modstander, der bruger personangreb og fornærmelser, som ingen anden ledende politiker før i moderne historie. Trump kaldte Hillary Clinton for »svindleren Hillary«, og kalder målrettet Warren for ’Pocahontas’ opkaldt efter en indiansk kvinde. Det er ment som en fornærmelse, efter at senatoren har erklæret at have indfødte amerikanere blandt sine forfædre.

Der er nogle demokrater, der mener, at evnen til psykologisk at håndtere Donald Trump som en bølle i en skolegård i virkeligheden er den vigtigste kvalitet for en kommende præsidentkandidat. Elizabeth Warrens generalprøve gik ikke godt. Hun fik lavet en dna-prøve, som tydede på visse indfødt amerikanske rødder tilbage i tiden, men blev kritiseret for at gå med på Trumps spil.

Også demokraternes nye ledelse i Repræsentanternes Hus er hurtigt blevet testet i den direkte håndtering af Trumps egocentriske grænseoverskridelser. Den 78-årige Nancy Pelosi blev før jul inviteret til et møde i Det Hvide Hus om den dengang truende nedlukning af dele af den statslige sektor. Trump havde sørget for live-tv-dækning, men Pelosi scorede point ved at tale ham midt imod og stemple nedlukningen som ’Trumps nedlukning’. Torsdag i denne uge blev hun valgt som formand for Repræsentanternes Hus af det nye demokratiske flertal, selv om en række partifæller på forhånd havde erklæret sig imod hende.

Hvor hård kant?

Nancy Pelosi stod i spidsen for demokraternes sejr ved midtvejsvalget i november med en strategi om jordnære økonomiske spørgsmål. Hun er også formand for en demokratisk gruppe med flere etniske minoriteter og kvinder end nogensinde før og skal håndtere krav fra det progressive venstre om mere fokus på minoritetsrettigheder såvel som flere statslige velfærdsudgifter. I sin første armlægning med Donald Trump står Nancy Pelosi foreløbig fast på at afvise hans krav om penge til byggeri af mur eller hegn på grænsen til Mexico.

En afgørende test af Nancy Pelosi og hendes ledelse vil være, hvor hårdt demokraterne vil efterforske Donald Trump og hans regering gennem de udvalg i Repræsentanternes Hus, som de nu kontrollerer. Går de åbenlyst efter manden, kan sympatien tippe. Frederik Georg Hjorth, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, forventer, at demokraterne vil kunne enes om at gå langt, fordi Donald Trump er så personligt upopulær og utroværdig en forhandlingspartner, at det vil være politisk risikabelt for midtsøgende demokrater at søge et samarbejde.

»Derfor tror jeg, vi får et demokratisk parti at se, som er enige om at forholde sig obstruktivt og uvenligt over for Trump, og som i stedet er uenige om, hvad man selv skal stå for«, siger Frederik Georg Hjorth.

Den uenighed vil spille sig ud i kampen om at blive partiets kandidat til præsidentvalget i 2020. Der meldes om et historisk stort felt med dusinvis af demokrater, der overvejer at følge Elizabeth Warren.

De fleste analytikere regner med, at to andre seniorer – senator Bernie Sanders og tidligere vicepræsident Joe Biden – vil melde sig. Den uafhængige Bernie Sanders var ene mand overraskende tæt på at kortslutte det demokratiske establishments kåring af Hillary Clinton i 2016 under en primærvalgkamp, hvor Wall Street blev et skældsord, mens socialisme pludselig blev stuerent hos demokraterne.