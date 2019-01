Ebola-alarm i Sverige er afblæst - person er ikke smittet Mand blev fredag isoleret for at blive behandlet for ebola på Uppsala sygehus. Prøver viser nu ingen smitte.

En mand i den svenske by Enköping, som var mistænkt for at være ramt af ebola, er ikke smittet med den dødelige sygdom.

Det viser de prøver, der er taget.

»Der er ingen tegn på Ebola«, siger Mikael Köhler, der er cheflæge i region Uppsala til nyhedsbureauet TT.

Sygehuset i Enköping havde modtaget en patient, som var under mistanke for at have ebola, skrev region Uppsala i en pressemeddelelse tidligere fredag.

Patienten var blevet overført til Uppsala sygehus. Her blev han isoleret med henblik på at komme under behandling.

Efterfølgende blev akutmodtagelsen på sygehuset i Enköping lukket, og alle personer, som var tæt på patienten, blev isoleret.

Men efter prøver har vist, at den syge mand ikke er ramt af Ebola, vil akutmodtagelsen blive genåbnet klokken 22 fredag aften.

De personer, som har været isoleret, har fået at vide, at de kan tage hjem, siger Köhler.

Tidligere på dagen fortalte cheflægen, hvorfor man intet ville risikere.

»Den patient, der observeres, ankom til sygehuset fredag formiddag med kraftige blødninger, hvilket kan være symptom på ebola«, forklarede han.

Den pågældende mand skal være hjemvendt fra en rejse til det afrikanske land Burundi for tre uger siden. Men han har formentlig ikke besøgt områder, hvor der findes aktiv ebola smitte.

Ebola virus, der har fået sit navn efter Ebola floden i Congo, hvor sygdommen blev opdaget første gang i 1976, har en dødelighed på 50 til 90 procent.

Den overføres fra menneske til menneske gennem kontakt med blod, sekreter og andre kropsvæsker.

Til at starte med giver den influenzalignende symptomer, høj feber og ondt i halsen, men udvikler sig herefter til svære blødninger i indre organer og huden - og ofte med døden til følge.

I 2018 døde mindst 356 af sygdommen i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), hvor 585 var smittet.

Ebola blussede op i 2014 og ramte hovedsageligt Vestafrika.

I august 2014 erklærede WHO ebola epidemien i Vestafrika for en international nødsituation, da over 28.000 var smittet. I foråret 2015 passerede dødstallet i regionen 10.000.

