DRCongo udskyder resultatet af rodet præsidentvalg

Indbyggerne i Den Centralafrikanske Republik Congo må væbne sig med yderligere tålmodighed, før de kan høre resultatet af sidste uges imødesete præsidentvalg i landet.

Resultatet af valget, der blev afholdt 30. december, skulle have været klar søndag.

Men det er ikke lykkedes for myndighederne at nå langt nok med stemmeoptællingen. Derfor er resultatet udskudt.

Det oplyser formanden for landets valgkommission, Corneille Nangaa.

Han siger, at kommissionen lørdag har modtaget 47 procent af stemmerne. Det vides endnu ikke, hvornår resultatet kan offentliggøres.

En talsmand tilføjer, at kommissionen søndag vil holde et møde. Her vil den afgøre, hvornår resultatet kan forventes at blive offentliggjort.

Udskydelsen af resultatet er blot den seneste udfordring i forbindelse med et særdeles rodet præsidentvalg.

Selve valget blev også udskudt flere gange, hvilket førte til voldsomme demonstrationer og sammenstød.

Congoleserne skal vælge en efterfølger til præsident Joseph Kabila, der har siddet ved magten siden 2001.

Han har først i år accepteret at træde tilbage - to år efter at hans sidste præsidentperiode er udløbet.

ritzau