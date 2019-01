Forsvarets Efterretningstjeneste har stadig ikke styr på it-sikkerheden

Gennem fire år har Tilsynet med Efterretningstjenesterne kritiseret den måde, Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) håndterer sin egen it-sikkerhed på. Hvert år har CFCS, der skal sikre Danmark mod cyberangreb sammen med ’moderorganisationen’ FE, lovet, at der ville blive rettet op.

Hverken FE eller Center for Cybersikkerhed ønsker at kommentere de tilbagevendende sikkerhedsproblemer, eller at forklare, hvorfor tingene ikke er blevet bragt i orden. Ifølge årsberetningerne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne har »centret generelt overholdt lovgivningens bestemmelser«. Men på grund af sagernes karakter er det heller ikke muligt for tilsynet at beskrive, præcis hvad det er for sikkerhedsrisici, der alligevel har været kritisable.

Men det drejer sig om, at CFCS »ikke fuldt ud levede op til lovgivningens krav om sikkerhedsforanstaltninger eller internt fastsatte retningslinjer herom i forhold til et antal observationer med tilhørende risici«, hedder det i årsrapporten.

Mens hverken alvoren eller omfanget af sikkerhedsbristerne er beskrevet, så står det fast, at efterretningstjenesterne er på vej til at overvåge og opbevare endnu mere datatrafik end tidligere. Regeringen har netop sendt en lovændring i høring, der vil udvide CFCS’ beføjelser markant på baggrund af en stadig større trussel om cyberangreb på det digitaliserede Danmark.

Stadig flere informationer

Blandt andet skal CFCS kunne påbyde særlig samfundsvigtige myndigheder og private virksomheder at tilslutte sig netsikkerhedstjeneste. Det vil i sig selv skabe endnu større mængder data, som CFCS og FE skal behandle forsvarligt.

Samtidig vil lovændringerne gøre det muligt for Center for Cybersikkerhed også at overvåge den interne datatrafik, servere og enkelte medarbejderes computere inde i den tilsluttede virksomhed eller myndighed. Det sker, fordi cyberangreb i stadig større omfang krypteres eller forklædes på en måde, så en sygejournal fra en psykiatriafdeling eller en forretningshemmelighed hos et privat firma kan bruges til at skjule og transportere den såkaldte malware, som kriminelle og statslige aktører bruger til cyberangreb.

Dermed er der endnu mere fokus på, hvordan de enorme mængder af oplysninger bliver håndteret for at undgå, at de falder i forkerte hænder eller misbruges til andet end det formål, de er indsamlet til at dække.

Det er dele af den sikkerhedskultur, som tilsynet kritiserer Center for Cybersikkerhed og Forsvarets Efterretningstjeneste for ikke at have fuldstændig styr på.

Først var der i 2014-15 kritik på 9 ud af i alt 38 punkter, hvor tilsynet havde kontrolleret, om CFCS »fuldt ud levede op til lovgivningens krav om sikkerhedsforanstaltninger. I den forbindelse skriver tilsynet i sin årsrapport, at »CFCS tilkendegav, at centret så vidt muligt ville implementere tilsynets forslag til afhjælpning af de angivne risici«.

Men i 2016 var der stadig sikkerhedsproblemer på fem områder – CFCS havde kun løst problemerne på de fire af de nævnte punkter. Det fremgår af den nye tilsynsrapport for 2016, at CFCS igen »over for tilsynet har tilkendegivet, at centret vil afhjælpe de resterende risici«.

Den er gal med ISO-standarden

Det følgende år havde CFCS alligevel kun bragt orden i to af de sidste fem klagepunkter. Nu er der tilgengæld mulighed for delvis at se, hvilke områder der er problemer med, fordi tilsynet i årsrapporten løfter lidt af sløret for de svage punkter.