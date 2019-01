To-årig dreng fanget i brønd: Spansk redningsaktion kommer til at tage mindst to dage mere

En kompliceret redningsaktion af en to-årig dreng Julen, som søndag faldt i en dyb brønd i den spanske by Totalan, forlænges med mindst to dage.

Redningsfolk har siden søndag arbejdet uafbrudt på at hjælpe en to-årig dreng ved navn Julen op af en 100 meter dyb og 25 cm bred brønd, som han faldt i, efter han var ude at gå en tur med sin familie i et privat område i den sydspanske by Totalan.

Redningsfolkene har blandt andet gravet tunneller for at komme så tæt på drengen som muligt, der endnu ikke er lokaliseret.

Men den mission har vist sig at være så teknisk svær, at den nu bliver forlænget med mindst to dage. Det skriver Reuters.

Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix Civilingeniøren Angel Garcia viser her en overblikstegning frem til de lokale reportere. Den forestiller området og brønden, som den to-årige dreng faldt i søndag. (Foto: Jon Nazca)

»Det vigtigste er, at vi kan komme tæt på drengen. Enten horisontalt eller vertikalt, så vi kan komme igang med minearbejdet og finde frem til, hvor han befinder sig nu«, fortalte mineekspert Juan Escobar, som er tilknyttet redningen, til lokale reportere:

»Det hele er utrolig kompliceret«.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Redningsfolk arbejder uafbrudt på at få den to-årige dreng op af den 100 meter dybe brønd. De har blandt andet gravet flere underjordiske tunneller i forsøget på at lokalisere ham. (Foto: Jorge Guerrero, AFP)

Spor fra brønden

Onsdag, tre dage efter uheldet, lykkes det redderne at fiske skrald og andre efterladenskaber op af brønden. Her fandt de blandt andet noget hår, som ved hjælp af en DNA-test viste sig at tilhøre den to-årige dreng.

Og selv om der ikke er blevet fundet tegn på liv, har de lokale myndigheder udtalt, at de ikke har mistet håbet:

»Vi stopper ikke før vi har reddet ham. Vi er overbeviste om, at vi nok skal få ham ud i live«, fortalte Maria Gomez, talsperson for de lokale myndigheder i Malaga, til reporterne på stedet.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Her ses den to-årige drengs far, Jose Rosello, omgivet af lokale beboere og reportere (Foto: Jorge Guerrero)

Redningsaktionen har siden fået en del opmærksomhed på sociale medier i Spanien, og ifølge Reuters beskrives det som om, at »hele landet landet holder vejret, mens alle venter på udfaldet«.

Familietragedien

Reuters skriver også, at det ifølge spanske medier ikke er første gang, at den to-årige drengs familie står overfor en tragedie.

I 2017 mistede de deres tre-årige søn, da han pludselig døde, mens de gik tur på stranden ikke så langt fra Totalan.

Efter episoden i søndags har flere lokale samlet sig og mødte talstærkt op onsdag for at støtte familien, hvoraf mange stod med et skilt i hånden med teksten: »Hele Spanien er med jer«.