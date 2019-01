Macron sætter alt på ét bræt for at overleve

FOR ABONNENTER

For 10. lørdag i træk og trods regn og bidende kulde var 15.000 gule veste på gaden i Toulouse, omkring 10.000 i Paris og Bordeaux. Med omkring 100.000 på landsplan er det beskedne tal i et land med 67 millioner indbyggere, og lørdagens demonstrationer foregik – stort set – fredeligt. Men faren er langtfra drevet over for præsident Emmanuel Macron, som i disse dage og uger rejser landet rundt for at overbevise franskmændene om, at hans politik er den rigtige.