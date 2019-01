Upopulær arbejdslov får igen ungarere på gaden i protest

Trods fald i antallet af demonstranter i forhold til tidligere protester, gik ungarere igen på gaden lørdag med kritik af en upopulær arbejdslov.

Bag bannere med teksten 'Vi har fået nok' marcherede demonstranter blandt andet mod Buda-slottet i hovedstaden Budapest.

Protesterne tiltrak ifølge mediet index.hu's hjemmeside 2000 personer, skriver nyhedsbureauet dpa. Flere af dem bar Ungarns flag og EU-flag på marchen.

Lokale medier har ved tidligere demonstrationer i samme sag estimeret, at 15.000 demonstranter mødte op.

De kritiserer det, de kalder premierminister Viktor Orbáns 'slavelov'. Loven siger, at lønmodtagere skal være villige til at udføre 400 timers overarbejde om året.

»De ignorerer helt, hvad vi siger, og hvad vi vil«, siger en af demonstranterne Lajos Kovacs til Reuters og tilføjer:

»Det er irriterende«.

Lovændringen betyder, at arbejdsgivere kan øge det tvungne overarbejde fra 250 til 400 timer om året og med mulighed for at udsætte betalingen op mod tre år.

Demonstrationerne har ifølge dpa stået på både før og efter, at lovgivningen blev stemt igennem i midten af december.

17. december havde oppositionspartierne og fagforeningerne også taget initiativ til en march.

Det var den første demonstration, siden Orbán genvandt magten i 2010, hvor samtlige oppositionspartier fra venstre mod højre stod sammen mod regeringen.

Formålet med de mange protester har udviklet sig fra kun at tage udgangspunkt i arbejdsloven. De handler også om den måde, som Viktor Orbán generelt leder landet på.

I 2018 blev Orbán og hans parti Fidesz genvalgt med godt to tredjedele af stemmerne i parlamentet.

Ud over Budapest var der også demonstrationer i omkring 60 andre ungarske byer.

ritzau