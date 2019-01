Militante mister livet i amerikansk luftangreb i Somalia

52 medlemmer af den militante gruppe al-Shabaab er blevet dræbt i et amerikansk luftangreb i Somalia, oplyser det amerikanske forsvar.

Angrebet skete lørdag nær Jilib i Juba-regionen i Somalia, oplyser det amerikanske militær med ansvar for Afrika.

Aktionen blev sat i gang som et svar på et angreb, som en stor gruppe militante fra al-Shabaab havde udført på somaliske forsvarsstyrker.

Højtstående embedsmænd og lokale i Somalia har fortalt, hvordan den militante gruppe angreb militærlejren, hvilket førte til skududvekslinger, der varede i flere timer.

»Seks soldater omkom under angrebet, og to andre døde, da et køretøj eksploderede, da forsvaret forsøgte at tage kontrol over basen«, fortæller Mohamed Abdikarin, der er en embedsmand i militæret over telefonen til AFP.

Kilder i de nærliggende landsbyer siger, at de militante fra al-Shabaab plyndrede basen og stjal et af militærets køretøjer.

I løbet af de seneste år har USA øget andelen af luftangreb i Somalia. Ifølge AFP skyldes det blandt andet, at præsident Donald Trump har løsnet reglerne for, hvornår militæret kan handle i forhold til 'formodede terrorister'.

Al-Shabaab er en militant, islamistisk bevægelse i Somalia, der blev dannet i 2006 på resterne af gruppen De Islamiske Domstole.

ritzau