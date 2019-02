Flere skal være lettere kvæstet: To passagertog støder sammen ved Helsingborg

To passagertog er torsdag aften kollideret ved Helsingborg i Sverige. Det skriver flere svenske medier.

Flere personer har angiveligt pådraget sig mindre skader i ulykken.

»Der ser ud til at være en del, der er lettere kvæstet. Nogle folk har pådraget sig nakke- og rygskader«, siger Ronnie Lundgren, der står i spidsen for redningstjenesten Skåne Nordvest, til det svenske nyhedsbureau TT.

Ingen skulle dog være kommet alvorligt til skade.

Ulykken skete lidt før klokken syv torsdag aften, oplyser TT samt de svenske medier Expressen og Sydsvenskan.

Der har indledningsvist været uenighed i de svenske medier om, hvilken type tog der er involveret i ulykken.

Sydsvenskan skriver dog, at der er tale om to Øresundstog. Det ene skulle have haft cirka 150 personer om bord, mens det andet var tomt.

Sydsvenskan bringer et billede af to tog, der ser ud til at være samme type, og som er kørt med siden ind i hinanden.

Umiddelbart efter ulykken meddelte de to transportmyndigheder Trafikverket og Skånetrafik, at der ikke var meldinger om personskader.

Sammenstødet har sat en stopper for togtrafikken i området.

»Ingen tog kan køre fra Helsingborg eller køre gennem byen, og vi har ingen prognose for, hvor længe det kommer til at stå på«, siger Beisi Sundin, der er pressetalsmand hos Trafikverket, til TT.

Skånetrafiken, der styrer den offentlige transport i Skåne, bekræfter, at al togtrafik ved Helsingborg foreløbigt er indstillet.

Helsingborg ligger i Skåne i det sydvestlige Sverige lige over for Helsingør ved Øresunds smalleste sted mellem Danmark og Sverige.

ritzau