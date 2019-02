Demonstrant mister sin hånd ved protester i Paris

En demonstrant har mistet sin hånd under lørdagens demonstrationer med 'De Gule Veste' i Paris.

Det skriver AFP, der har talt med flere vidner til episoden. Lørdag er demonstranter fra bevægelsen 'De Gule Veste' igen på gaden i Frankrig for at protestere mod den franske præsident Emmanuel Macrons politik.

Frivillige læger ved den franske nationalforsamling fortæller, at en mand fik revet sin hånd af under sammenstød mellem politiet og demonstranter.

Et 21-årigt vidne, Royer, som filmede episoden, fortæller, at manden mistede hånden på grund af en såkaldt flash-ball granat, der blev affyret af politiet for at få demonstranterne til at sprede sig.

Ifølge vidnet er manden fotograf fra 'De Gule Veste', som tog billeder af folk, der forsøgte at nedbryde blokaderne foran nationalforsamlingen.

»Da politiet kom for at sprede folk, blev han ramt af en flash-ball granat i læggen.

»Han ville slå den væk, så den ikke eksploderede ved hans ben, men den gik af, da han rørte den, fortæller vidnet og tilføjer:

»Vi blev nødt til at tage ham væk og kalde på gadens læger. Det var ikke kønt: Han skreg af smerte, han havde ingen fingre. Han havde ikke meget efter håndleddet, siger han.

Politiet har bekræftet, at en demonstrant har fået beskadiget sin hånd og er blevet behandlet af paramedicinere. Klokken 14 oplyste politiet, at ti personer var blevet anholdt.

Mens mange demonstrerede fredeligt, så forsøgte nogle maskerede aktivister at nedbryde barrikader foran parlamentet, mens andre tissede foran det.

Maskerede mænd kastede projektiler mod politiet, som svarede igen med tåregås og chokgranater.

Trods et fald i antallet af demonstranter siden de første massive demonstranter i november, så møder tusinder stadig op i forskellige byer rundt om i landet for at protestere.

De franske indenrigsministeriet vurderede klokken 14 lørdag, at omkring 12.100 demonstrerede i Frankrig - heraf 4000 i Paris, hvilket er lavere end ugen før.

Forrige uges officielle tal er dog anfægtet af både arrangører og et uafhængigt estimat for nyhedsmedier.

Ifølge estimater fra myndighederne var der ved den første dag med protester i november 282.000 på gaden i hele Frankrig.

ritzau