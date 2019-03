Kina til Tyrkiet: Skru ned for kritikken, ellers vanker der sanktioner

Tyrkiet sætter landets økonomiske forbindelser til Kina på spil, når tyrkerne bliver ved med at kritisere det kommunistiske styre.

Sådan lyder advarslen fra Kinas repræsentant i Ankara, Deng Li, efter at Tyrkiet sammen med Storbritannien hævede stemmen over for Kina under åbningen af et møde i FN’s Menneskerettighedsråd i sidste uge.

»Der kan være uenigheder og misforståelser mellem venner, men vi bør løse dem gennem dialog. At kritisere sine venner offentligt er ikke en konstruktiv tilgang at have«, siger Deng Li, Bejings topdiplomant, til Reuters:

»Vælger man en ikkekonstruktiv vej, vil det have en negativ påvirkning på den gensidige tillid og forståelse, og det vil blive reflekteret i handels- og økonomiske relationer«.

En række kinesiske firmaer leder ifølge Deng Li efter investeringsmuligheder i landet, men vil Tyrkiet tiltrække kinesiske virksomheder, kræver det gode diplomatiske og politiske forbindelser. Og skal de diplomatiske forbindelser forblive gode? Ja, så skal Tyrkiet skrue ned for kritikken, siger Deng Li:

»Det vigtigste i forholdet mellem to lande er gensidig respekt. Ville du forblive venner med en, der offentligt kritiserer dig hver dag?«.

Politiken ville gerne have spurgt udenrigsminister Anders Samuelsen, om Danmark har tænkt sig at gøre noget for at støtte Tyrkiet, og om truslen om sanktioner er årsagen til, at han ikke udtalte kritik af Kina i sin tale i Menneskerettighedsrådet i sidste uge, men ministeren har ikke ønsket at kommentere den seneste udvikling i sagen. Ministeriet henviser i stedet til tidligere svar til Politiken, hvor Samuelsen sagde, at Danmark er opmærksom på sagen og vil tage den op sammen med EU.

Politisk hjernevaskning

I januar begyndte Tyrkiet efter lang tids stilhed at kritisere Kina for at sende op mod en million muslimske uighurer på tvunget ophold i lejre, hvor de skal lære at elske Kina.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, gentog kritikken under mødet i Menneskerettighedsrådet, hvor han eftertrykkeligt bad Kina om at respektere menneskerettighederne og religionsfrihed.

»Vi opfordrer de kinesiske myndigheder til og forventer, at de respekterer de universelle menneskerettigheder, inklusive religionsfrihed, og sikrer fuld beskyttelse af uighurernes kulturelle identitet«, sagde han.

Kina afviser alle beskyldninger. Lejrene er genopdragelseslejre, der har sat en stopper for angreb angiveligt begået af islamiske militære separatister, siger kineserne.